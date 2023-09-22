СБУ затримала трьох працівників ТЦК та посадовця ВЛК, які заробляли на ухилянтах (фото)

Відомо, що вартість таких "послуг" становила від 500 до 8,5 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі за кордон.

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Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала ще 7 схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. "На гарячому" затримали організаторів оборудок, серед яких посадовці військкоматів та співробітник військово-лікарської комісії. Про це повідомляє СБУ.

"За гроші зловмисники "допомагали" військовозобов’язаним уникнути призову та виїхати за межі України на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів", — йдеься у повідомленні.

Вартість таких "послуг" становила від 500 до 8,5 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі за кордон.

"Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти нелегальному виїзду до країн Євросоюзу більше сотні потенційних призовників", – додають правоохоронці.

У Києві затримали двох громадян однієї з країн Південного Кавказу, які продавали підроблені документи про багатодітне батьківство чи волонтерську діяльність.

Також зловмисники виводили своїх клієнтів за кордон через заздалегідь підготовлені лісові стежки на Закарпатті.

Військкоматівці та посадовець ВЛК за хабарі "списували" ухилянтів

Тим часом на Львівщині військові контррозвідники затримали посадовицю відділення рекрутингу та комплектування райвійськкомату, яка вимагала 17 тисяч доларів США з двох працівників місцевого підприємства.

В Івано-Франківській області правоохоронці затримали начальника одного з районних військкоматів. За хабарі він "списував" місцевих чоловіків з військового обліку за станом здоров’я.

Військкоматівці та посадовець ВЛК за хабарі "списували" ухилянтів

На Черкащині СБУ повідомили про підозру секретарю районної військово-лікарської комісії, який "торгував" фіктивними довідками про наявність "тяжких" захворювань. До незаконної діяльності він залучив свого колегу – лікаря ВЛК.

Військкоматівці та посадовець ВЛК за хабарі "списували" ухилянтів Військкоматівці та посадовець ВЛК за хабарі "списували" ухилянтів

На Кіровоградщині оперативники затримали посадовця одного із райвійськкоматів, який у змові з членами ВЛК підробляв медичні висновки і продавав їх військовозобов’язаним.

Військкоматівці та посадовець ВЛК за хабарі "списували" ухилянтів

Крім того, на Одещині за матеріалами СБУ 5,2 року тюрми отримав ділок, який намагався переправити за кордон групу ухилянтів поза пунктами пропуску.

Військкоматівці та посадовець ВЛК за хабарі "списували" ухилянтів

Нагадаємо, 13 вересня Служба безпеки України викрила усе керівництво районної військово-лікарської комісії на масштабній корупційній схемі. Посадовці підробляли документи для ухилянтів, налагодивши масову видачу довідок про непридатність.