США призначили спостерігача за наданими коштами Україні: хто такий Роберт Сторч

Посадовець контролюватиме надходження близько 113 млрд доларів допомоги, які Вашингтон направив нашій державі з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників.

Роберт Сторч, генеральний інспектор Міністерства оборони США, виконуватиме функції наглядача за наданими Україні коштами. Офіс генерального інспектора Пентагону повідомив подробиці.

Американський юрист і урядовець обіймав посаду генерального інспектора Міністерства оборони США під керівництвом Джо Байдена. Раніше він працював генеральним інспектором Агентства національної безпеки. Сторч був й керівником апеляційного відділу та старшого радника з судових процесів, а також координатора боротьби з тероризмом округу Колумбія у відділі громадської доброчесності Департаменту США.

У листопаді 2021 року президент Джо Байден запропонував Сторча на посаду генерального інспектора Міністерства оборони, на яку жодна кандидатура не була затверджена Сенатом з 2016 року. Сторч прийняв цю роль 6 грудня 2022 року.

В Україні Роберт Сторч відмий, адже у 2017 році його кандидатуру висунули представники комітету Верховної Ради із запобігання та протидії корупції. Він претендував на посаду члена комісії зовнішнього контролю з аудиту діяльності НАБУ. Тоді український парламент за його не проголосував.

США призначили наглядача за наданими коштами Україні

Посадовець розпочне відповідну роботу з 18 жовтня. Роберт Сторч співпрацюватиме з наглядовими органами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Державним департаментом. Посадовець контролюватиме надходження близько 113 млрд доларів допомоги, які Вашингтон направив нашій державі з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників.

Сторч минулого тижня створив нову команду в Україні для кращого моніторингу безпекової допомоги США. Один із високопоставлених представників США наприкінці серпня вже розпочав роботу в Україні. До кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу.

Нагадаємо, США 22 вересня анонсували новий пакет військової допомоги. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, новий пакет допомоги на 325 млн доларів містить для українського війська додаткові боєприпаси для засобів ППО, артилерійські та касетні боєприпаси, а також протитанкові засоби.