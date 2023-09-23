Гарантія підтримки: у США обрали головного спостерігача за допомогою Україні, — CNN

За словами журналістів, працювати спостерігач почне вже 18 жовтня. Його було призначено на вимогу американського Конгресу.

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Сполучені Штати обрали головного спостерігача за військовою допомогою Україні. Ним став генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч, повідомляє CNN.

За словами журналістів, Сторч приступить до виконання нових обов'язків уже 18 жовтня. Він працюватиме з Державним департаментом і контролюючими органами Агентства США з міжнародного розвитку. У його обов'язки входитиме відстеження допомоги в 113 мільярдів доларів, які були відправлені Україні та іншим країнам після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Сенатор-республіканець Роджер Вікер, високопоставлений член Комітету зі збройних сил, разом із кількома своїми колегами привітав оголошення про призначення Сторча.

"Призначення головного генерального інспектора допоможе гарантувати, що Конгрес підтримує оборону України в найвідповідальніший та найефективніший спосіб", — заявив Вікер.

У матеріалі йдеться, що оскільки адміністрація Байдена продовжує спрямовувати Україні допомогу на мільярди доларів, деякі члени Конгресу, особливо республіканці, закликали посилити нагляд для запобігання шахрайству та зловживанням.

Нагадаємо, що 22 вересня США анонсували новий пакет військової допомоги. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, новий пакет військової допомоги на 325 млн доларів містить додаткові боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, артилерійські та касетні боєприпаси, а також протитанкові засоби.