Вигідна ситуація для України: у ДПСУ назвали кількість найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі

Білорусь продовжує підтримувати РФ у війні проти країни, надаючи свою інфраструктуру та повітряний простір. Росія не має достатню кількість сил на території РБ, аби почати повторний наступ, упевнені в ДПСУ.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на території Білорусі залишилося близько тисячі найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Про це він повідомив під час телемарафону.

Він зазначив, що на території Білорусі склалася вигідна для України ситуація, оскільки найманці ПВК "Вагнер" не затрималися там.

"За нашими даними там (у Білорусі, — ред.) зараз їх (бойовиків, — ред.) знаходиться менше тисячі осіб", — сказав Андрій Демченко.

Він зазначив, що декілька місяців тому їхня кількість на території Білорусі коливалися в районі шести тисяч.

Зі слів Демченка, ситуацію на кордоні з Білоруссю контролюють Сили оборони, підрозділи ДПСУ. Також на посиленні перебувають ЗСУ та Нацгвардія. Військові розуміють, що відбувається по той бік кордону, а тому готові до розвитку будь-яких ситуацій. ГУР стежить за тим, що відбувається на кордоні, в Білорусі та на території Російської Федерації.

Крім цього, Андрій Демченко переконаний, що Росія не має достатню кількість сил на території Білорусі, аби почати повторне вторгнення або вдатися до будь-яких інших ситуацій для нагнітання. Проте Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти України. Зокрема, країна надає агресору свою інфраструктуру та повітряний простір.

Нагадаємо, 22 вересня у Центрі національного спротиву розповіли, що в Білорусі найманцям ПВК "Вагнер" запропонували квартири без черги в обмін на те, що ті вступлять до білоруської ПВК "ГардСервіс". Натомість у кращому випадку білоруські військові отримують квартири "під пенсію".

18 вересня стало відомо, що в таборі ПВК "Вагнер" у Білорусі демонтували частину наметів. Згідно з супутниковими знімками від 9 та 18 вересня, у північній частині табору демонтаж повністю завершений.