Запровадили військову цензуру: в "ДНР" дозволили прослуховувати телефони та читати СМС

Порядок цензури розроблять "УФСБ у регіоні", "мінзв'язку" та "мінінформ "ДНР", йдеться в указі. Крім цього виїзд із так званої "ДНР" заборонять військовослужбовцям та держслужбовцям.

У "ДНР" офіційно дозволили прослуховувати телефонні розмови та читати листування громадян у мережі та поштою. Відповідний указ підписав так званий "голова" фейкової "ДНР" Денис Пушилін.

Згідно з його указом на окупованій території Донеччини запроваджується військова цензура. В документі йдеться про те, що військову цензуру буде введено за поштовими відправленнями і повідомленнями через інтернет, а також телефонними розмовами.

Порядок цензури розроблять "УФСБ у регіоні", "мінзв'язку" та "мінінформ "ДНР", йдеться в указі.

Також введуть особливий режим в'їзду на території окупованої Донеччини через "фільтраційні пости". Крім цього запроваджується комендантська година по буднях з 23:00 до 04:00 та повністю забороняються будь-які мітинги чи протести. Не дозволяється і виїзд із так званої "ДНР" військовослужбовців та держслужбовців.

Указ дозволяє "правоохоронним органам" "ДНР" вживати "заходів, спрямованих на припинення діяльності в РФ іноземних організацій", робота яких спрямована на "підрив безпеки РФ".

Нагадаємо, що СБУ оголосила підозри 8 бойовикам "Л/ДНР", які воювали проти ЗСУ на Херсонщині й Донеччині

Раніше повідомлялося, що Нагадаємо, СБУ ідентифікувала особу ще одного російського окупанта, який вчиняв воєнні злочини проти цивільних в Україні.