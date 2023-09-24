Безперервно 74 тижні: у Білорусі продовжили спільні навчання з РФ, — "Беларускі Гаюн" (карта)

Військові навчання продовжили у восьми областях Білорусі. Полігони "Доманове" і "Обуз-Лісновський" працюють без перерв.

У Білорусі продовжили військові навчання Збройних сил Республіки Білорусь та Збройних сил Російської Федерації до 1 жовтня. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram.

"Навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі продовжено мінімум до 1 жовтня", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що для деяких полігонів були вихідні протягом 23 та 24 вересня. Тоді як полігони "Доманове" і "Обуз-Лісновський" працюють без перерв.

З понеділка 25 вересня навчання військових продовжать на полігонах:

до 29 вересня на полігоні "Гозький" 6 ОМБр — Гродненський район;

до 29 вересня на полігоні "Осиповицький" 51 АртД — Осиповицький район;

до 29 вересня на 212 авіаційному полігоні "Німан" — Новогрудський район;

до 30 вересня на 227 загальновійськовому полігоні "Борисівський" — Борисівський район;

до 30 вересня на полігоні "Брестський" 38 ОДШБр — Брестський район;

до 30 вересня на полігоні "Лепельський" 19 ОМБр — Лепельський район;

до 1 жовтня на 230 загальновійськовому полігоні "Обуз-Лісновський" — Барановицький район;

до 1 жовтня на 174 навчальному полігоні ВПС і військ ППО "Доманове" — Івацевицький район.

У моніторинговій групі наголосили, що навчання в Білорусі безперервно продовжуються з 29 квітня 2022 року — 74 тижні.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що у Білорусі заплановані навчання на військових тренувальних майданчиках з 22 до 26 вересня. За інформацією Міноборони Білорусі, навчання відбудуться в декілька етапів на різних полігонах та ділянках місцевості. Зокрема, вони відбудуться у Брестській, Гродненській та Мінській областях.

18 вересня заступник секретаря Радбезу Білорусі Павло Муравейко заявив, що РБ готова до проведення спільних військових навчань із Польщею. З його слів, на навчаннях можуть сконцентруватися на протиповітряній в межах охорони кордону, прикордонній безпеці та протидії транскордонним загрозам.