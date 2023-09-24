"Сербська війна почалася": Голова Європейського комітету з розвитку НАТО закликав бомбити Белград

Північноатлантичний Альянс має завдати удару першим, адже Росія і Сербія хочуть створити південний фронт. Початок бойових дій на півночі Косова — це аргумент для застосування 5-ї статті договору НАТО, заявив глава організації Гюнтер Фелінгер.

Північноатлантичний Альянс повинен завдати удару по Белграду. Такий заклик розмістив у соціальній мережі X (раніше Twitter) голова Європейського комітету з розширення НАТО Гюнтер Фелінгер.

"У селі Баньска почалася сербська війна проти Косова. Як я попереджав весь рік, Росія і Сербія хочуть південного фронту — тепер він є. Я закликаю НАТО негайно підготувати інтервенцію проти Сербії. Бомбіть Белград просто зараз", — написав він.

Військове втручання НАТО у справи Сербії, на думку Фелінгера, зупинить ескалацію війни. Потрібно діяти рішуче, щоб захистити мир на Балканах, додав він.

Висловлювання Фелінгера стали реакцією на початок бойових дій на півночі Косова в ніч на 24 вересня. Озброєна група бойовиків у масках напала на правоохоронців, унаслідок чого понад 40 солдатів дістали поранення в сутичках із сербами.

У коментарі австрійському виданню Exxpress Фелінгер сказав, що цей інцидент є аргументом для застосування 5-ї статті договору НАТО. Він закликає до жорстких дій.

"Захистіть наших героїв від державного терору Сербії. Російських найманців із групи "Вагнера" можуть скерувати в Косово. Наші герої знищать їх, щоб вони більше ніколи нікому не заподіяли шкоди", — заявив голова комітету з розширення НАТО.

Зіткнення в Косово: що сталося?

Озброєні люди на бронетехніці увірвалися в село Баньска в Косово, вступили в перестрілку з поліцією і забарикадувалися в одному з монастирів, повідомило агентство Reuters.

Поліція Косова повідомила, що один офіцер і троє з приблизно 30 нападників загинули в перестрілці. Ченці та паломники були замкнені в храмі, облога тривала кілька годин.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті та міністр внутрішніх справ Джелал Свекла звинуватили в цьому "злочинців, спонсорованих Сербією".

Нападники спочатку розмістили важкі машини на мосту, що веде в село. Вони стріляли в поліцейських, які підійшли до них.

Євросоюз засудив напад на поліцейських у селі Баньска на півночі Косова. Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав напад огидним.

Нагадаємо, що президент Сербії Александр Вучич на початку серпня погрожував Україні за офіційне визнання незалежності Косово.

У травні в Косово прокотилася хвиля протестів через призначення етнічних албанців на посади мерів у районах, де проживають серби. Працівники місії KFOR були поранені в Косово під час сутичок між сербськими демонстрантами й косовською поліцією.