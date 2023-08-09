"Втратить усе": Вучич пригрозив Україні на випадок визнання незалежності Косова

За словами сербського президента, Україна є для них дружньою країною, однак якщо Київ ухвалить рішення, яке не сподобається Белграду, то буде різка реакція.

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Президент Сербії Александр Вучич пригрозив Україні на випадок, якщо в Києві захочуть в один момент офіційно визнати незалежність Косова. Про це він заявив під час пресконференції 8 серпня, пише RTRS.

Пов'язані ці розмови зі зверненням до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда і Приштини, яке було підписано, зокрема, депутатом з України Олександром Мережком.

У Сербії наголошують, що реакція буде різкою, якщо незалежність Косова буде визнана в Україні.

"Україна — дружня нам країна. Думаю, Зеленський розумніший за Мережка. Бо уявіть: якщо Україна визнає незалежність Косово, то втратить усе в один день", — ідеться в повідомленні.

Крім того, Александр Вучич окремо додав, що Сербія продовжить відстоювати "лібертаріанський підхід" і право держави ухвалювати власні рішення, не залежачи ні від кого.

Йдеться про лист, який підписали глави десяти парламентських комітетів у закордонних справах і понад півсотні депутатів різних парламентів. Вони закликали посилити тиск на Сербію і спробувати відійти від спроб балансу щодо неї та Косово. Ініціатором є депутатка з Великої Британії Алісія Кернс.

Нагадаємо, 12 липня повідомлялося, що президент Сербії Александр Вучич анонсував "подарунки" для України від Заходу до кінця року, які стосуються членства в Євросоюзі. За його словами, рішення на саміті НАТО у Вільнюсі не стали показовими.