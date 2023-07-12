"Стосується Євросоюзу": Вучич анонсував "подарунки" для України від Заходу до кінця року

За словами президента Сербії, він не хоче втручатися у справи великих держав, однак рішення на саміті НАТО щодо Києва не є показовими.

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Президент Сербії Александр Вучич прокоментував рішення, які ухвалили на саміті НАТО щодо України, і анонсував приємні бонуси ближче до кінця року. Про це повідомляє місцеве видання "РТС" 12 липня.

За його словами, відсутнiсть конкретики стосовно майбутнього України в Альянсі не є вельми показовими. Для Києва вже почали готувати "великі подарунки", які представлять ближче до кінця поточного року. При цьому, Александр Вучич зазначив, що не хоче втручатися у справи великих країн.

"Вони готують для України серйозні та чудові речі, великі подарунки до кінця року, особливо що стосується Євросоюзу", — йдеться в повідомленні.

Що саме це буде — поки що невідомо.

До слова, Александр Вучич очікує, що найближчими днями він зможе провести переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і обговорити низку питань. Зокрема, йтиметься про ситуацію на півночі Косова. Він уже надіслав офіційний запит і очікує відповіді, але вважає, що Захід нібито підготував черговий прийом.

Нагадаємо, 12 липня повідомлялося, що країни G7 збираються узгодити загальні принципи гарантій безпеки для України. Старша директорка Ради національної безпеки по Європі Аманда Слоут зазначає, що декларація може виявитися двоякою. До неї увійде зміцнення військової могутності України та надсилання повідомлення Росії.

Також глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ніхто не знає, які умови потрібно виконати Україні для НАТО. У Альянсу з Києвом кардинально різні позиції з цього приводу, проте робота з партнерами з цього питання припинена не буде.