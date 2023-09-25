ЗС РФ вночі атакували Україну ракетами: вибухи прогриміли в Одесі та Кривому Розі, подробиці

В Одесі внаслідок удару ракетами "Онікс" є руйнування та постраждалі. Крім того, у центрі міста була масштабна пожежа — горіла покинута висотка. Також росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу.

У ніч із 25 вересня було оголошено повітряну тривогу по всій території України через можливу загрозу ворожих атак із використанням ударних дронів і ракет. Також збройні сили попередили про можливі запуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря, а в центральних і східних областях також повідомили про потенційну небезпеку від ракетних атак, після чого в деяких областях України сталися вибухи. Фокус в одному матеріалі зібрав актуальну інформацію про нічний обстріл ЗС РФ.

Вибухи в Одесі

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ударні безпілотники ворога типу "Shahed" із Чорного моря рухалися в напрямку Одеської області (Чорноморськ), а ракети окупантів входили в повітряний простір Вінницької області.

Перші вибухи в Одесі сталися близько 00:15 години. Олег Кіпер, голова Одеської обласної адміністрації, повідомив про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих цілях і закликав жителів району залишатися в укриттях.

О 00:40 повідомлялося про рух ракет у бік Вінницької області, проте о 00:41 у Повітряних силах попередили про зміну напрямку руху на південь.

Приблизно о 00:45 годині повідомили про виявлення ракет ворога на Одещині, спрямованих на південь, а ударні безпілотники типу "Shahed" рухалися в напрямку Одеси та Ізмаїла.

"Увага! Одеська область — пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у вашому напрямку!" — попередили в Повітряних силах.

О 00:47 пролунала серія нових вибухів, яка тривала протягом 10 хвилин.

Куди вдарили в Одесі

За словами Кіпера, під ударом опинилася портова інфраструктура міста. Є влучання в покинуту будівлю багатоповерхівки — там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Також зруйновано складське приміщення і приватний будинок у передмісті. Не обійшлося без постраждалих.

"В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна людина. Жінка отримала ушкодження осколками, зараз отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні", — повідомив голова Одеської ОВА Кіпер.

Вибухи у Кривому Розі

Інформація про вибухи в Кривому Розі надійшла близько 00:55, і пізніше, о 01:07, знову пролунали вибухи.

У командуванні Повітряних сил повідомили про передислокацію ворожих ракет у напрямку міста та виявлення швидкісних цілей ворога, що рухалися в бік Кривого Рогу.

О 01:10 годині почали скасовувати повітряну тривогу в деяких областях, але не скрізь.

О 01:24 годині оголосили про припинення тривоги в різних областях, водночас попередивши про потенційну загрозу застосування ударних безпілотників ворога в Дніпропетровській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що внаслідок обстрілу Києва ЗС РФ 21 вересня, тисячі жителів залишилися без світла. Унаслідок атаки Росії в столиці постраждали семеро людей.