ЗС РФ атакували Одесу ракетами і дронами одночасно: сили ППО майже все перехопили (фото)
За інформацією речниці пресслужби Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, росіяни здійснили масовану та комбіновану атаку по області. Попри ефективність протиповітряної оборони, деякі ворожі об'єкти все ж не вдалося знищити.
Російські окупанти знову атакували мирні українські міста, зокрема Одесу та область. Противник використовував як ракети, так і дрони-камікадзе іранського походження Shahed. Про це повідомила речниця Сили оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 25 вересня.
За її словами, це була колосальна робота для українських захисників, адже російський обстріл міста був не тільки сильний, а й комбінований. У небі фіксувалися різні об'єкти.
"19 дронів ударного типу "Shahed" були запущені, і всі (вони) знищені силами протиповітряної оборони. Дуже потужна і важка була бойова робота. На жаль, унаслідок цієї роботи уламками було пошкоджено і приватні будинки, і загоряння трави відбувалося, і, на жаль, відбулося влучання", — заявляє Наталія Гуменюк.
Також, як було зазначено, противник запустив 12 крилатих ракет "Калібр", дві з яких вдалося знищити над Миколаївською та Кіровоградською областями.
Голова Одеської обласної міської адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі зазначив, що під ударом у місті опинилася припортова інфраструктура. Наприклад, у висотній будівлі, яка виявилася нежитловою, спалахнула пожежа. На місце прибули рятувальні служби, які оперативно її ліквідували.
"Також зафіксовано руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна людина. Жінка отримала ушкодження уламками, зараз отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні", — написав Олег Кіпер.
Результатами неспокійної ночі поділилися і в Telegram-каналі Сил оборони півдня. ЗС РФ випустили 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс" по Одеській області, що мало свої наслідки для міста.
"На жаль, ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, у будівлі привокзального готелю, який уже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Пожежники оперативно її ліквідували. "Оніксами" зруйновано зерносховища. Але люди не постраждали", — йдеться в повідомленні.
Окремо зафіксовано, що падіння уламків, які відбувалися після успішного перехоплення силами ППО, призвели до загоряння складських приміщень, одного з підприємств і приватного будинку.
У пресслужбі Сил оборони півдня не підтвердили повідомлення про постраждалу жінку, про яку написав Олег Кіпер.
Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що ЗС РФ вночі атакували Україну ракетами. Вибухи пролунали не тільки в Одесі, а й Кривому Розі, куди противник випустив ракети.