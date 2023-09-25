Бої за Андріївку: 3 ОШБр показала, як зайшла на позиції окупантів (відео)

Відео знімали на GoPro бійців другої роти другого механізованого батальйону Третьої Окремої штурмової бригади. Штурмовики закріпилися в бліндажах окупантів, зібрали БК з трофеями та пішли далі в штурм.

Бійці Третьої Окремої штурмової бригади Збройних сил України показали, як заходили на позиції російських військових під Андріївкою Донецької області. Відео опублікували в пресслужбі бригади в Telegram.

"Штурмові групи закріплюються у відбитих в окупантів бліндажах, збирають БК та трофеї, і висуваються штурмувати позиції в лісосмузі далі", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що на шляху українських штурмовиків стояли ворожі обстріли та траплялися двохсоті російські військові. Відео знімали на GoPro бійців другої роти другого механізованого батальйону.

В опублікованому ролику видно, як українські військові зайшли на позиції окупантів. Ворог втік зі своїх бліндажів, залишивши кулемети, БК та інше озброєння. У моменти, коли штурмовики 3 ОШБр перевіряли ворожі позиції, було чути звуки перестрілки та вибухів.

Нагадаємо, 18 вересня над селом Андріївка Донецької області бійці Третьої Окремої штурмової бригади підняли український прапор. Пізніше стало відомо, що під час боїв за Андріївку та Кліщіївку штурмовики повністю знищили 72-у ОМСБр РФ, а саме українські бійці ліквідували командира розвідки 72-ї ОМСБр РФ, усіх командирів батальйонів, більшість особового складу й офіцерів

19 вересня бійці другої роти другого механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади показали, як зачищали підходи до Андріївки під Бахмутом. Українські військові запропонували здатися, аби вижити, одному з російських військових.