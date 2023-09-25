Звільнення Андріївки: 3 ОШБр проаналізувала заяву Маляр та реальні події на фронті

Інформація з фронту має свою специфіку, зазначили бійці. Рішення про її оголошення ухвалюється на рівень вище та не узгоджується з військовими.

Третя Окрема штурмова бригада Збройних сил України заявила, що заява Міноборони 14 вересня про звільнення Андріївки Донецької області була поширена відповідно до встановлених норм публікування. Про це повідомили в пресслужбі бригади в Telegram.

"Ми проаналізували хронологію поширення інформації про взяття Андріївки та перебіг подій у реальному часі", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що Міноборони опублікувало заяву про звільнення населеного пункту 14 вересня. Тоді командування 3 ОШБр назвало її тою, яка не відповідає дійсності. Наразі у бригаді наголосили, що інформація Міноборони була отримана офіційними каналами комунікації та поширена згідно з встановленими нормами публікування.

Зі слів військовим, інформація з фронту має свою специфіку. Тому події, про які розповідають у новинах як доконаний факт, у бойовій обстановці може мати неоднозначний вигляд. Рішення про оголошення такого типу інформації ухвалюється на рівень вище та не узгоджується з бійцями.

"Довіра — це те, чого нам, часом, не вистачає. Втім ми переконались — українці разом!" — додали в 3 ОШБр.

Звільнення Андріївки під Бахмутом

14 вересня у Міністерстві оборони України заявили про звільнення Андріївки Донецької області. Проте в командуванні Третьої Окремої штурмової бригади заявили, що ця заява не відповідає дійсності. Зокрема, в районах Кліщіївки та Андріївки ще тривали бої, а інформацію про звільнення населеного пункту 3 ОШБр назвала неправдивою та передчасною. У бригаді зазначили, що подібні заяви є шкідливими та тими, які несуть загрозу для життя особового складу.

15 вересня у Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення Андріївки. 18 вересня бійці Третьої Окремої штурмової бригади підняли український прапор над селом.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що українські штурмовики повністю знищили 72-у ОМСБр РФ під час боїв за Андріївку та Кліщіївку під Бахмутом. Зокрема, бійцям вдалося ліквідувати командира розвідки 72-ї ОМСБр РФ, усіх командирів батальйонів, більшість особового складу та офіцерів.