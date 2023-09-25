СБУ викрила агентів РФ, які збирали компромат на бійців ЗСУ та співробітників ТЦК (фото)

Відомо, що затримані відслідковували наслідки повітряних ударів РФ по Харкову, а потім виходили на місця "прильотів" для їх фіксації та направлення "звіту" окупантам.

Служба безпеки України (СБУ) нейтралізувала агентурну мережу Головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), яка діяла на території Харківщини. Про це повідомляють в СБУ.

За даними правоохоронців, підозрювані збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, у тому числі залізничним сполученням.

СБУ нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ

"Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області", – йдеться у повідомленні.

Найбільшу увагу, за словами співробітників СБУ, російська розвідка звертала на чинних посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій.

Крім того, затримані відслідковували наслідки повітряних ударів РФ по Харкову, а потім виходили на місця "прильотів" для їх фіксації та направлення "звіту" окупантам.

СБУ нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ

"У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ задокументували злочинні дії 4-х учасників російської агентурної мережі і затримали їх за місцями проживання", – додають правоохоронці.

СБУ нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ

За даними слідства, керівництво ворожою групою дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення РФ втік до Росії. Там, за словами СБУ, його завербували кадрові співробітники ГРУ та поставили завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові.

До її складу він залучив чотирьох своїх знайомих з міста, серед яких таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства.

"Для збору інформації вони об’їжджали місцевість та фіксували пункти базування Сил оборони або "адреси" російських повітряних ударів", – йдеться у дописі.

Зібрані відомості вони переправляли керівнику групи в РФ, а він надавав їх своєму "куратору" з ГРУ.

СБУ нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ СБУ нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Затримані перебувають під вартою", – повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо, 22 вересня СБУ зібрала доказову базу на підсанкційного колаборанта Вадима Первих – керівника так званої "телерадіокомпанії "Крим", яку росіяни створили на тимчасово окупованому півострові. ТРК стала медійною "трибуною" для Аксьонова і Сальдо.