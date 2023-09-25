"Мріяв його реконструювати": власник зруйнованого готелю в Одесі прокоментував наслідки атаки

Бізнесмен Андрій Ставніцер розповів, що хотів реконструювати готель, для чого викупив частку у приватних інвесторів та вже під час війни закривав угоду з державою.

Вночі 25 вересня ЗС РФ атакували Одесу крилатими ракетами та ударними дронами типу Shahed-136/131. Під ударом опинилася припортова інфраструктура, зокрема, руйнувань зазнав готель "Одеса". Співвласник пошкодженого готелю Андрій Ставніцер прокоментував наслідки нічної атаки.

За його словами, йому, як і більшості одеситів теж не дуже подобалася будівля готелю, як "пам'ятник роздовбайству і несмаку", але він мріяв побудувати в Одесі красиву, сучасну прогулянкову набережну і хотів його в майбутньому реконструювати, тому вклав у це кошти.

"Я мріяв його нарешті реконструювати. Мріяв про це я давно, проінвестував мільйони доларів, викупив частку у приватних інвесторів і, попри війну, закривав угоду з державою. Навіть підібрав уже кілька світових урбаністів та архітекторів. Все буде. Все відбудуємо. Не дочекаєтеся, тварюки. В Одесі буде так красиво, як вам ніколи не насниться у ваших кошмарах", — написав Ставніцер.

Готель після після обстрілів Фото: А. Ставніцер

Він зауважив, що, на щастя, обійшлося без жертв.

"Зараз Йом-Кіпур, час, коли люди просять один одного – і в Бога – прощення за вчинки і навіть думки, тому що для кожного пишеться книга долі на наступний рік. Знаю цілу країну, якій не вибачиться". — резюмував власник готелю.

Нагадаємо, що 25 вересня ЗС РФ знову атакували мирні українські міста, зокрема Одесу та область. Противник використовував як ракети, так і дрони-камікадзе іранського походження Shahed.

Раніше повідомлялося, що у повітряних силах ЗСУ повідомили, що запущені російськими окупантами у ніч проти понеділка ракети та дрони-камікадзе маневрували. Вони летіли в одному напрямку, а потім поверталися до Одеси.