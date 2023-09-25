Броньовик із реактивним бомбометом РБУ-6000: в армії РФ з'явився черговий гібрид (фото)

Експерти задаються питанням, яким чином росіяни заряджатимуть корабельну установку 113 кілограмовими снарядами, оскільки жодних додаткових пристроїв для цього не передбачено.

У російських соцмережах з'явилися фото багатоцільового броньованого транспортера МТ-ЛБ, на якому було встановлено корабельну реактивну бомбометну установку РБУ-6000. На думку оглядачів Defence Express, росіяни, з одного боку, створили досить небезпечну модифікацію, а з іншого — таке рішення має доволі дивний вигляд, адже наразі незрозуміло, яким чином російські солдати її заряджають і керують стрільбою.

Примітно, що від такого рішення дивуються навіть автори російських каналів. Серед іншого, вони припускають, що така техніка призначена або для берегової охорони, або для використання під час бойових дій.

"Навіщо ставити на машину морську систему для стрільби глибинними бомбами — відповіді поки немає. Або для потреб берегової оборони, або під використання на сухопутних ТВД, оскільки на бомбах є контактний детонатор", — пишуть вони.

Транспортування броньовика МТ-ЛБ з установкою РБУ-6000

Експерти зазначили, що черговий російський гібрид на базі МТ-ЛБ має дивний вигляд уже тому, що невідомо, як взагалі така техніка здатна пересуватися. Річ у тім, що за даними з відкритих джерел, маса установки РБУ-6000 становить 3,5 т, водночас броньовик МТ-ЛБ розрахований на навантаження в 2,5 т, або здатний взяти на буксир об'єкт вагою до 6 т.

Крім того, цікаво, як росіяни мають намір її заряджати, оскільки вага одного боєприпасу до бомбомета становить 113,6 кг, і ніяких додаткових пристроїв для заряджання на МТ-ЛБ (на відміну від кораблів), звісно, немає, тому це доведеться робити вручну.

Також оглядачі нагадали, що ще за радянських часів існувала практика встановлення таких систем на берегові стаціонарні установки, однак навіть у таких випадках доводилося облаштовувати спеціальні споруди для боєприпасів.

Установка РБУ-6000

Установка РБУ-6000

Ще однією проблемою цього озброєння — точність стрільби, оскільки навряд чи на МТ-ЛБ росіяни поставили корабельну систему управління вогнем.

"Тому, найімовірніше, стрільба відбувається з точністю "кудись у той бік", штатна скорострільність — 1 постріл за 2,4 секунди, штатна дальність стрільби — до 5,2 кілометрів", — вважають експерти.

Раніше повідомлялося, що російські військові встановили на бронемашину МТ-ЛБ 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра". На думку оглядачів Army Recognition, росіяни таким чином хотіли домогтися мобільності для свого артилерійського розрахунку.