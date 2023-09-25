"Не нехтують і жінками": РФ продовжує мобілізацію в окупації, — Гуменюк (відео)

За словами речницi Сил оборони півдня, терор мирного населення на захоплених територіях не припиняється. Противник формує загони, які практично одразу вирушають до лінії фронту.

Російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, йдеться про Херсонську область. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom 25 вересня.

За її словами, противник і далі намагається зібрати мобілізаційний ресурс з українців, які не змогли або не захотіли виїжджати після початку війни з тих чи інших причин. Їх змушують оформити чуже громадянство.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення насильницькою паспортизацією, продовжують збирати з них мобілізаційний ресурс. При цьому, звісно, акцент робиться на чоловічу частину населення, але не нехтують і жінками. Формують так звані загони територіальної оборони, які мотивують нібито тим, що захищатимуть і нікуди не переміщатимуться від свого населеного пункту", — заявила Наталія Гуменюк.

При цьому, щойно загони остаточно сформовані, їх одразу ж відправляють на підмогу окупаційним військам під Запоріжжя чи Херсон, до лінії фронту.

Пов'язано це з контрнаступом ЗСУ, який був неминучим. Противник почав відчувати небезпеку, тому зміцнює далекі лінії оборони, де вони ще не були прорвані.

Також Наталія Гуменюк зазначила, що на лівому березі Дніпра ЗС РФ ховаються за спинами місцевих жителів.

"Розташування бойових позицій, мінометних розрахунків, реактивних систем залпового вогню просто у дворах, на дахах приватних будинків, на дахах багатоповерхівок, на балконах багатоповерхівок. Усе це — спроби вести вогонь під захистом мирного населення. Передислокація підрозділів у багатоповерхівки, там, де на верхніх поверхах проживає мирне населення, а перші два поверхи заселяються під розташування підрозділу", — продовжила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 24 вересня повідомлялося, що окупанти порушують Міжнародне гуманітарне право, призиваючи на службу в армію ЗС РФ українців. В українському підпіллі закликали здаватися в полон тих, кого примусово мобілізували в армію ворога.