Нічний обстріл Одеси: у Повітряних силах показали роботу ППО та знищення цілей (відео)

За словами командувача ЗС ЗСУ Миколи Олещука, ворожу атаку відбивали силами 160-ї ракетної бригади спільно з авіацією та ВМС. Загалом вдалося знищити 30 цілей із 33-х.

У Повітряних силах ЗСУ показали роботу зенітної бригади, яка вночі відбивала повітряну атаку Збройних сил Росії на Одесу. Відповідне відео опубліковано 25 вересня в Telegram-каналі командувача ПС ЗСУ Миколи Олещука.

На оприлюднених кадрах відображено роботу 160-ї ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь". Крім того, для відбиття атаки було залучено авіацію та протиповітряну оборону ВМС.

Обстріл Одеси в ніч на 25 вересня — останні новини

Нагадаємо, в ніч на 25 вересня ЗС РФ атакували портову інфраструктуру і передмістя Одеси із застосуванням ударних дронів, крилатих ракет "Калібр" і протикорабельних ракет "Онікс".

Унаслідок ворожої атаки сильно пошкоджено будівлі готелю "Одеса" і Морвокзалу в порту. Крім того, ЗС РФ зруйновано склад і приватний будинок.

Згідно з уточненими даними, загинув співробітник складу, якого раніше не могли знайти. Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що під завалами знайшли ще одного загиблого. Також із травмами в лікарню доправили жінку.