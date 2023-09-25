Ракетний удар по Одесі: у мережі показали, що залишилося від Морвокзалу та готелю (фото, відео)

Судячи з опублікованих фотографій, постраждала не тільки будівля готелю, а й розташована по сусідству будівля Морвокзалу. Вночі ЗС РФ атакували регіон ракетами "Калібр", "Онікс" та дронами-камікадзе Shahed.

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У мережі публікують кадри наслідків ракетного удару по Одеському порту 25 вересня. Також у Державній службі надзвичайних ситуацій показали кадри гасіння пожежі в покинутому готелі "Одеса", що розташований у порту.

Судячи з опублікованих кадрів, ушкоджень зазнала не тільки покинута висотка, а й будівля Морського вокзалу, що розташована по сусідству.

Для наочності в ДСНС порівняли фото готелю до і після удару російських окупантів.

Готель "Одеса" до і після удару ЗС РФ Фото: ДСНС

Зазначимо, що готелю "Одеса" вже не вперше дісталося від ЗС РФ. Раніше, 18 липня 2023 року, під удар потрапив Святомиколаївський храм УПЦ (МП), що розташований на території Морвокзалу. "Зачепило" тоді й будівлю готелю.

Обстріл Одеси 25 вересня — останні новини

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 вересня російські окупанти атакували Одесу за допомогою ударних безпілотників типу Shahed, а також із застосуванням крилатих ракет "Калібр" і протикорабельних ракет "Онікс".

Раніше керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що, крім портової інфраструктури, також було пошкоджено склад і приватний будинок у передмісті Одеси. Унаслідок ворожого обстрілу було поранено жінку — її доправили в лікарню.