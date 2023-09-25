Обіцяли "повернути": Гвардія наступу "затрофеїла" на Запоріжжі ворожі РПГ та "Утьос" (відео)

Бригада "Червона Калина" захопила позиції ЗС РФ та поповнила список трофеїв російськими кулеметом та гранатометом. Один з захисників додав, що в результаті штурму у загарбників "вибухає".

Бійці бригади "Червона Калина" Гвардії наступу захопили позиції російських окупантів та "затрофеїли" ворожу зброю — станковий кулемет НСВ-12,7 "Утьос" та ручний протитанковий гранатомет (РПГ). Відповідними кадрами з передової 25 вересня поділилась пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Кадри штурму зняті на Запорізькому напрямку, де гвардійці, у складі Сил Оборони України, продовжують наступальні дії", — зазначили у МВС.

Захисники пообіцяли "повернути" снаряди та кулі "вчасно та в повному обсязі".

"Це ще не повні результати нашого штурму. Там вибухає", — каже на кадрах один з бійців "Червоної Калини".

Нагадаємо, 25 вересня у російських окупантів теж "вибухало". У тимчасово окупованому місті Сорокине на Луганщині почали детонувати ворожі снаряди після влучання у склад боєкомплектів. У соцмережах повідомили, що на місце удару попрямували "швидкі", а від місцевого заводу "Юність" залишилась лише половина.

Центр стратегічних комунікацій поділився відео роботи аеромобільного батальйону 95 окремої десантно-штурмової бригади на передовій. Воїни за допомогою безпілотників знищили особовий склад та військову техніку ЗС РФ. Після влучних ударів Сил оборони ворожі машини охоплює вогонь, і згодом вони вибухають.