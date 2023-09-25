Батьків шантажують: окупанти хочуть позбавляти виплат підлітків без паспорта РФ, — ЦНС

За інформацією підпілля, обмеження на виплати зберігатимуться аж до повноліття дітей. Такі маніпуляції мають змушувати населення оформляти вороже громадянство.

Російські загарбники почали погрожувати українцям на тимчасово окупованих територіях. Причина в небажанні мирного населення оформляти чуже громадянство. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 25 вересня.

За інформацією українського підпілля, примусова паспортизація в регіонах, які тимчасово під контролем Росії, триває повним ходом.

Тепер противник має намір значно зменшити виплати за догляд за дитиною, якщо вона так і не оформила російське громадянство. Ця загроза поширюється на тих підлітків, які досягли 14-річного віку.

"При цьому виплати переглядатимуться в бік зниження аж до скасування нарахування соціальної допомоги, якщо вимогу про паспортизацію буде проігноровано. Фактично самотню матір або батька дитини шантажують щоб змусити дитину отримати червону макулатуру", — йдеться в повідомленні.

До слова, інші обмеження також поширюються на дітей. Окупанти позбавляють українських підлітків, які без російського паспорта, можливості відвідувати спортивні секції.

За новими правилами, які вигадав противник, спочатку діти від 14 років повинні будуть сходити поміняти громадянство, а тільки потім записуватися в місцеві школи.

"Окупанти мотивують це тим, що без паспорта спортсмена не можуть заявити на змагання", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що російські загарбники продовжують мобілізацію на окупованих територіях. Спочатку громадян змушують піти оформити паспорт РФ. Це дозволяє їм зібрати необхідні дані для подальшого вручення повістки. Після цього практично одразу українців відправляють на фронт.