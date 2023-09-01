10 днів на оформлення: окупанти відсторонили від уроків школярів без паспорта РФ, — ЦНС

В українському підпіллі зазначили, що дітей до уроків не допускають у Херсонській області. "Керівників" закладів закликали надсилати списки з іменами до міграційного центру.

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1 вересня відзначається День знань і школярі практично в усьому світі починають навчальний рік. Крім тимчасово окупованих територій (ТОТ) України, де не всіх дітей пустили за парти. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 1 вересня.

За інформацією українського підпілля, у багатьох населених пунктах країни, які перебувають під тимчасовим контролем Російської Федерації, 1 вересня вирішили не допускати на уроки тих старшокласників, які так і не оформили за літо російський паспорт.

Ці випадки зафіксовані й окупаційна "влада" не планує змінювати позицію доти, доки діти не оформлять російське громадянство.

"Так, у Херсонській області школи передали в так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів Росії. Тепер учні мають 10 днів, щоб "виправити ситуацію", і тільки тоді їх допустять до занять", — ідеться в повідомленні.

Окремо в Центрі національного спротиву зазначили, що раніше росіяни на окупованих територіях припинили видавати шкільні набори тим сім'ям, які так і не оформили російський паспорт. Усім іншим така допомога здійснювалася своєчасно.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що школярі на окупованих територіях вивчатимуть "російську історію", де провину за війну переклали на Україну. Найбільше загарбники приділяють увагу книжкам з вивчення "російської історії" в 11 класі.