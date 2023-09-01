10 дней на оформление: оккупанты отстранили от уроков школьников без паспорта РФ, — ЦНС

В украинском подполье отметили, что детей к урокам не допускают в Херсонской области. "Руководителей" заведений призвали отправлять списки с именами в миграционный центр.

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1 сентября отмечается День знаний и школьники практически во всем мире начинают учебный год. Кроме временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины, где не всех детей пустили за парты. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 1 сентября.

По информации украинского подполья, во многих населенных пунктах страны, которые находятся под временным контролем Российской Федерации, 1 сентября решили не допускать на уроки тех старшеклассников, которые так и не оформили за лето российский паспорт.

Эти случаи зафиксированы и оккупационные "власти" не планируют менять позицию до тех пор, пока дети не оформят российское гражданство.

"Так, в Херсонской области школы передали в так называемые отделы миграции списки учащихся, не имеющих паспортов России. Теперь у учащихся есть 10 дней, чтобы "исправить ситуацию" и только тогда они будут допущены к занятиям", — говорится в сообщении.

Отдельно в Центре национального сопротивления отметили, что ранее россияне на оккупированных территориях перестали выдавать школьные наборы тем семьям, которые так и не оформили российский паспорт. Всем другим такая помощь осуществлялась своевременно.

Напомним, 29 августа сообщалось, что школьники на оккупированных территориях будут изучать "российскую историю", где вину за войну переложили на Украину. Больше всего захватчики уделяют внимание книгам по изучению "русской истории" в 11 классе.