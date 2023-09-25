У Придністров'ї впали уламки ракети: Кишинів відправив туди військових спостерігачів (фото)

В уряді заявили, що походження об'єкта поки що не встановлено, а траєкторію його польоту не підтвердили незалежні джерела.

У невизнаному Придністров'ї в Молдові впали уламки ракети С-300 зразка 1968 року. Вибух стався в повітрі. Кишинів відправив військових спостерігачів із контингенту спільних миротворчих сил на місце падіння уламків ракети в селі Кіцкани на лівому березі Дністра. Про це 25 вересня повідомила пресслужба уряду, передає молдовське видання NewsMaker.

"Що стосується ймовірної ракети, виявленої в придністровському регіоні, то повідомляємо, що на місце події направлено військових спостерігачів зі складу спільних миротворчих сил ", — йдеться у повідомленні.

У Придністров'ї впали уламки ракети

В уряді заявили, що походження об'єкта поки що не встановлено, а траєкторію його польоту не підтвердили незалежні джерела.

Також додали, що триматимуть громадян у курсі ситуації.

Міністерство внутрішніх справ невизнаної республіки оприлюднило на своєму сайті фото уламків.

У Придністров'ї впали уламки ракети

"У селі Кіцкани жителі одного з будинків виявили на території присадибної ділянки уламки, імовірно, ракети ППО. Про це сьогодні, 25 вересня, о 7:15 селяни повідомили в УВС м. Бендери. За словами мешканців будинку, близько другої години ночі вони почули характерний звук важкого і великого предмета, що впав. Однак у темряві в город виходити не наважилися", — йдеться у повідомленні на сайті.

У Придністров'ї впали уламки ракети

Зазначається, що на місце події направили слідчо-оперативну групу, спеціалістів Міноборони, представників тристоронньої комісії.

Виявлену частину ракети вивчили на місці. За даними саперів, прямої небезпеки вона не становить.

У Придністров'ї впали уламки ракети

Нагадаємо, раніше NewsMaker з посиланням на співголову Об'єднаної Контрольної Комісії від Придністров'я Олега Бєлякова повідомив про уламки ракети у Придністров'ї. Бєляков розповів, що уламки впали в один із городів у селі Кіцкани. За попередніми даними, постраждалих немає. При цьому, бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Вибух стався вночі.