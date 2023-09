Чого не враховують варгейми: аналітика про протистояння США і Китаю за останні 10 років

Аналітики створили великий масив даних за останнє десятиліття, однак вони не враховують фактично нічого, окрім вторгнення Китаю на Тайвань. Також не зовсім зрозуміло, яким чином має завершитися потенційний конфлікт із Пекіном, переговорами чи капітуляцією.

За останні 10 років американське оборонне співтовариство випустило величезний обсяг аналітичних робіт, присвячених військовому балансу між США і Китаєм. Аналітичні центри, науковці та військові інститути вносять свій внесок і цінні ідеї. Однак не дивно, що в цьому величезному масиві досліджень залишаються суттєві розбіжності, прогалини та неперевірені припущення. Усвідомлення цих моментів допоможе Сполученим Штатам краще впоратися із завданням, що стоїть перед ними в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Фокус переклав статтю про аналітику протистояння США і Китаю ціле десятиліття.

У питанні про те, як реагувати в разі китайської агресії в західній частині Тихого океану, склалися дві основні школи. Прихильники "прямого підходу" виступають за знищення систем протидії доступу/заперечення, що дасть змогу американським військам зробити безпосередній внесок у конфлікт. Прихильники "непрямого підходу" воліють використовувати різні периферійні стратегії, щоб зірвати цілі Китаю, тримати під загрозою військові засоби або різними способами чинити тиск за межами основного театру військових дій. Визнання цих шкіл може допомогти чіткіше окреслити дискусію між ними. Це принесе користь американським політикам, які прагнуть виробити оптимальну стратегію, і, можливо, створить додаткову неоднозначність для тих, хто намагається виробити заходи у відповідь у Пекіні.

Незважаючи на те, що масив літератури щодо потенційного американсько-китайського конфлікту зростає, такі теми, як попереджувальне завершення конфлікту і динаміка альянсу, залишаються маловивченими. Розуміння умов, за яких конфлікт може бути доведений до кінця, за винятком капітуляції, матиме вирішальне значення для управління ескалацією. Аналогічним чином, моделювання складнощів міжнародних військових операцій, розкиданих на тисячі кілометрів, не менш важливе, ніж розуміння різних операційних концепцій. Включення цих стратегічно важливих концепцій у цілісну оцінку військового балансу необхідне для того, щоб зрозуміти, як вони впливають на простіші елементи військових операцій і стратегії.

Нарешті, дослідження, проведені досі, страждають на брак фантазії. Тоді як сценарії, що передбачають пряме вторгнення на Тайвань, проаналізовані від і до, інші ймовірні шляхи до війни практично не розглядаються. Крім того, в наявних аналізах у переважній більшості випадків припускають, що війна почнеться внаслідок навмисного розрахунку, — а це історично нерозважливе припущення. Ядерна динаміка в конфлікті високої інтенсивності також недостатньо висвітлена: аналітики схильні або відкидати можливість застосування ядерної зброї, або зводити її до кількох сценаріїв, яким легко запобігти.

Визначення масштабу проєкту

Проведення критичного огляду американської літератури з військового суперництва з Китаєм — завдання не з легких. Ця література включає в себе варгейми, аналіз кампаній, якісний аналіз та інші методики, опубліковані в різних форматах. Щоб уникнути пасток, пов'язаних із порівнянням цих аналітичних яблук і апельсинів, я постарався зосередитися на припущеннях, висновках і рекомендаціях, щоб зробити висновки. Коли в наступних параграфах я посилаюся на конкретні звіти, то, як правило, це робиться для того, щоб проілюструвати тенденцію, характерну для всіх робіт, представлених в огляді. Хоча в деяких проектах, безсумнівно, використовували суворіші аналітичні методи, ніж в інших, мій огляд не робить спроб надати більшої цінності висновкам одного звіту порівняно з іншим. Натомість я спробував виділити теми, що мають стратегічне значення, включно із застосуванням великомасштабних сил, ядерною динамікою, завершенням війни, а також співпрацею і взаємодією з союзниками і партнерами.

Під час написання цього огляду літератури я прагнув обмежитися відносно нещодавніми роботами, що мають відповідне значення і масштаб. З огляду на постійно мінливий характер військового балансу, я включав у дослідження тільки роботи, опубліковані за останні 10 років або в епоху Сі Цзіньпіна, віддаючи перевагу пізнішим публікаціям. Доповіді, які я вважав значущими, або зробили унікальний внесок, як, наприклад, робота Еріка Хегінботема про китайські погляди на військовий баланс, або привернули значну увагу ЗМІ або громадськості, як, наприклад, планшетні навчання Центру нової американської безпеки перед Конгресом. Я включав до статті звіти, зосереджені на військовому протистоянні, а не на конкуренції великих держав загалом, і ті, в яких розглядали цілісну картину бойових дій, а не окремі галузі або кампанії. Крім того, у відібраних мною звітах розглядалася динаміка конфлікту або взаємодія двох сил, а не опис сил і їхніх можливостей у вакуумі. Обмеження масштабів мого проєкту неминуче призвело до виключення деяких цінних і важливих робіт у цій галузі. Але, тим не менш, я вважаю, що він пропонує всеосяжну перспективу.

Школи стратегічної думки

Найсуттєвіші розбіжності серед науковців стосуються оптимального військового підходу до стримування та, за потреби, розгрому Народно-визвольної армії. Попри те, що в літературі наводиться безліч різноманітних стратегій, їх можна умовно поділити на прямі та непрямі підходи.

На найбазовішому рівні прямі підходи, як правило, підтримують стратегію силового втручання, часто супроводжуваного операціями із силового нападу і знищення, дезінтеграції або, принаймні, придушення систем захисту від проникнення/заперечення доступу. Ці прямі підходи значною мірою підтримують розроблену Пентагоном Об'єднану концепцію доступу та маневру в глобальному співтоваристві, що розвинулася з концепції AirSea Battle. Так, наприклад, у варгеймі "Небезпечні протоки", проведеному Центром нової американської безпеки, рекомендувалося посилити наявні концепції ведення бойових дій. Ці рекомендації включали закупівлю додаткових підводних човнів і "боєприпасів за вибором", а також підвищення живучості сил завдяки розосередженню, посиленню та угодам про розширений доступ. У роботі Оуена Кота "One if by Invasion, Two if by Coercion" також визначено шляхи вдосконалення наявних стратегічних концепцій. Він пропонує використовувати перевагу американських ударних підводних човнів для знищення флоту Народно-визвольної армії, застосовувати "синергію підводних човнів і бомбардувальників" для полегшення націлювання, а також схвалює маневрове бойове застосування із застереженням, що воно найкраще підходить для використання на другому острівному ланцюгу.

Інші автори, однак, пропонують стратегії, що значно відрізняються від нинішнього курсу Пентагону. Стівен Біддл та Айвен Олріч прямо закликають Міністерство оборони відмовитися від AirSea Battle і пропонують США і союзникам замість цього боротися за території за першим острівним ланцюгом, купуючи та розгортаючи власні засоби захисту від нападу/заперечення доступу до території. Стаття Майкла О'Хенлона, в якій розглядається військова динаміка морської блокади Тайваню, також застерігає від необдуманих дій. Замість того, щоб проривати морську блокаду або пригнічувати системи захисту від вторгнення, він рекомендує військову стратегію нападу на китайські морські комунікації в поєднанні з жорсткими економічними санкціями, спрямованими на те, щоб змусити Китай сісти за стіл переговорів.

Така публічна дискусія про застосування сили свідчить про здорову незгоду в суспільстві. Ба більше, вона може сприяти зміцненню стримування, ускладнюючи розрахунки ризиків противником. Постійний аналітичний діалог про оптимальну стратегію протидії загрозі може дати зрозуміти Пекіну, що способи і засоби реагування США не написані на папері. Така невизначеність не дозволить оптимізувати конкретну відповідь і змусить потенційних агресорів зважувати ризики, пов'язані з різними стратегіями США.

Недостатність досліджень

Під час аналізу канону робіт, присвячених американсько-китайському військовому балансу, виокремлюються дві теми, що заслуговують на додаткову увагу в майбутньому аналізі. Перша стосується зусиль однієї або обох сторін щодо деескалації конфлікту. Тоді як у доповідях пропонується безліч рекомендацій щодо посилення стримування, мало хто розглядає умови, за яких конфлікт може бути деескальовано. Якщо стримування не вдається, то управління ескалацією і пошук можливостей для припинення конфлікту стають питаннями стратегічної важливості.

Як приємний виняток із правил у пропозиції д-ра О'Хенлона докладно описується, як його підхід до протидії блокаді Тайваню може сприяти сприятливому врегулюванню конфлікту шляхом переговорів до того, як він вийде з-під контролю. Включення питань деескалації та припинення конфлікту в аналіз американсько-китайського військового балансу потребуватиме визначення шляхів відходу і точок ухвалення рішень, перевірки військових концепцій, що можуть сприяти (або, принаймні, не перешкоджати) деескалації, а також глибокого розуміння умов, за яких різні сторони можуть бути готовими до переговорів або відступу. Під час обговорення багатогранної концепції "контролю над війною" в "Науці військової стратегії-2020" Народно-визвольної армії Китаю перелічено кілька умов, за яких конфлікт слід припинити, та прямо визнано роль сили у "створенні сприятливих умов для політичних переговорів". Майбутній аналіз має включати в себе китайські концепції управління ескалацією і припиненням конфліктів, а також вивчення можливостей використання ризиків, які можуть привести їх за стіл переговорів.

Друга тема пов'язана з тим, що результат будь-якого конфлікту з Китаєм у західній частині Тихого океану значною мірою залежатиме від союзників і партнерів США. Тому ключовими питаннями виявляться політичні домовленості з цими державами, військовий потенціал і ефективність їхніх збройних сил, їхня взаємодія з американськими силами. Наприклад, якщо Пекін спробує силою захопити Тайвань, то можливості та концепції ведення бойових дій США стануть неактуальними, якщо збройні сили Тайваню не зможуть запобігти швидкому перевороту. Спроб проаналізувати інтеграцію потенціалу США та союзників чи партнерів було надто мало, і ще менше тих, хто ретельно моделював бойові дії союзників і партнерів. Помітним винятком є нещодавній варгейм Центру стратегічних і міжнародних досліджень, у якому ефективно змодельовано оборонні дії збройних сил Тайваню щодо затримки китайського вторгнення. Моделювання внеску союзників і партнерів, особливо тих, які будуть основними учасниками бойових дій, є необхідним, але недостатнім. Американське оборонне співтовариство повинне перевірити і розробити концепції ведення багатонаціональної кампанії Сполученими Штатами, їхніми союзниками і партнерами. Ці концепції повинні, щонайменше, підтримувати командування, управління та обмін розвідувальними даними на великих відстанях перед обличчям ворожих сил, ефективно розв'язуючи при цьому проблеми оперативної безпеки та управління сигнатурами.

Нестача уяви

Неважко зрозуміти, чому деякі теми і концепції привертають непропорційно велику увагу аналітиків. Науково-дослідницьке співтовариство навіть створило метрику, відому як "популярність теми", щоб відстежувати, які теми викликають імпульс, попит і, зрештою, допомагають фінансуванню досліджень. Однак у сучасних умовах таке вузьке уявлення про загрози є саме тим "провалом уяви", який кілька десятиліть тому був названий небезпечним у доповіді комісії з розслідування 9/11.

Не дивно, що тайванські сценарії залишаються на слуху. У семи з десяти аналітичних оглядів, які я переглянув, розглядаються спроби Китаю захопити острів, а в більшості випадків йдеться про вторгнення. Тайвань цілком може являти собою найімовірніший шлях до війни, і вторгнення — саме та загроза, до якої Сполученим Штатам слід готуватися. Однак заслуговують на увагу й інші шляхи до війни, можливо, через острови Спратлі, Парасельські острови, Сенкаку або мілину Скарборо. Крім того, конфлікт може виникнути внаслідок кризи, спричиненої аварією, непорозумінням або іншими чинниками, що не належать до царини цілеспрямованої державної політики. Неважко уявити, що конфлікт, який виник, наприклад, унаслідок аварії на морі, може створити динаміку, за якої лідери всіх сторін діятимуть реактивно, не маючи ні зібраних сил, ні ретельно продуманих дій. У будь-якому з цих випадків військова та геополітична ситуація може суттєво відрізнятися від найбільш поширених у літературі сценаріїв.

Історія показує, що ймовірність того, що ми правильно визначили шлях до наступної війни, невелика. За словами колишнього міністра оборони США Роберта Гейтса, "коли справа доходить до передбачення характеру і місця наших наступних військових зіткнень, починаючи з В'єтнаму, наш послужний список бездоганний. Ми жодного разу не вгадали".

Другий прояв браку уяви стосується умов, за яких сторона, що воює, могла б сприйняти військову або політичну доцільність застосування ядерної зброї. У низці досліджень ядерна зброя або не розглядається, або практично повністю фокусується на якомусь одному спонукальному мотиві і не дає змоги виявити конкретні причинно-наслідкові ланцюжки. У таборі тих, хто заперечує ймовірність застосування ядерної зброї, доктор Коте стверджує, що асиметрія інтересів не дасть змоги США першими застосувати її, а Китай залишиться стриманим через нездатність обмежити збитки.

Передбачуваний каталізатор застосування ядерної зброї, що домінує в літературі, стосується ударів США по материковій частині Китаю, як правило, по вузлах протидії/заперечення доступу до території, що загрожують або створюють враження загрози для китайських стратегічних можливостей нанесення другого удару. У варгеймі "Небезпечні протоки", проведеному Центром нової американської безпеки, ця динаміка була проілюстрована, коли "червона команда", в ролі якої виступали відомі китайські експерти, відповіла на удари по материковій частині Китаю, при цьому випадково поставивши під загрозу власні ядерні можливості демонстрацією ядерної зброї біля Гавайських островів. Аналогічним чином, у звіті RAND "War with China: Thinking Through the Unthinkable" ризик ядерної ескалації оцінено як низький із застереженням, що Пекін може розглянути можливість застосування ядерної зброї, якщо "звичайні удари США будуть включати як цілі потенціал, критично важливий для китайських стратегічних сил стримування".

Деякі звіти визнають таку можливість і рекомендують не завдавати ударів по цілях на материковій частині Китаю. Однак, якою б розсудливою не була ця порада, жоден зі звітів не розглядає структуру китайської системи протидії доступу/заперечення території, не вказує, які компоненти цієї системи є критичними для гарантованого другого удару Китаю, і не зважує цінність потенційних цілей порівняно з ризиками.

Навіть якщо дійти висновку, що ризик нанесення удару по будь-якій материковій цілі непомірно високий, існують й інші шляхи застосування ядерної зброї, які заслуговують на вивчення і не знайшли відображення в розглянутих мною роботах. Наприклад, цілісний аналіз ядерної динаміки має включати розгляд наслідків застосування систем зброї подвійного призначення в умовах конфлікту високої інтенсивності. Як альтернативу китайська компартія могла б розглянути можливість застосування ядерної зброї, якби програш у конвенційному конфлікті загрожував легітимності режиму.

Багато хто з тих, хто з оптимізмом дивиться на можливість запобігання ядерній ескалації, дотримуються втішного уявлення про те, що рішення ухвалюють поодинокі раціональні суб'єкти, які оперують чіткою і повною інформацією. Однак це не завжди так, і існує не одна дорога до ядерної війни. Найціннішими аналізами американсько-китайської військової динаміки будуть ті, що досліджують ядерні стимули і точки ухвалення рішень під час конфлікту високої інтенсивності.

Висновок

Спільнота дослідників у сфері безпеки створила значний за обсягом, але все ще недостатній масив літератури щодо американо-китайського військового балансу. Зосередивши аналіз на маловивчених темах і прийнявши ширший погляд на відповідні концепції та сценарії, співтовариство може просунутися у вивченні, надавши важливу послугу політичному і бойовому співтовариствам. Аналітики, які представляють кожну з основних шкіл, повинні не тільки вдосконалювати свої рецепти, а й взаємодіяти з колегами та оскаржувати їхні роботи. Сильні аналітичні роботи витримають скрупульозну суспільну дискусію, а слабкі — ні, і в результаті покращиться якість літератури загалом.

Майбутня аналітика має також розглядати можливості припинення конфлікту на вигідних для США, союзників і партнерів умовах. Крім того, у цих роботах слід глибше заглибитися в механіку міжнародних кампаній, щоб виявити зони тертя і запропонувати організаційні та оперативні концепції, які дають змогу використовувати сильні сторони учасників. Аналітична спільнота має ширше розглядати сценарії конфліктів, щоб врахувати, як різні комбінації геополітичних чинників впливають на військову динаміку. Слід також ретельно проаналізувати всі можливі шляхи застосування ядерної зброї в умовах конфлікту високої інтенсивності. Важливо зазначити, що найкорисніший аналіз будь-якої з цих тем, найімовірніше, буде проводитися в рамках цілісної оцінки військового балансу, де можна спостерігати взаємодію всіх відповідних чинників.

Про автора

Метью Тетро — армійський стратег, який перебуває на дійсній військовій службі, аспірант Школи дипломатичної служби Волша при Джорджтаунському університеті.