Подолав 200 км в окупації: історія захисника "Азовсталі", який не здався в полон (відео)

Російські загарбники поводилися гучно й палили багаття, тому українському захиснику на псевдо "Схід" вдавалося пересуватися потайки на території вже захопленого комбінату "Азовсталь" в Маріуполі.

Олександр Іванцов, український військовослужбовець на псевдо "Схід", тиждень ховався під землею й подолав 200 км окупованих територій, але не здався в полон російським загарбникам. Воїн раніше служив в "Азові" та вирішив долучитися до груп добровольців, яких доставили на гелікоптері до Маріуполя, який вже був в облозі. На YouTube-каналі PRESSING він розповів подробиці.

Чоловік разом з іншими бійцями полетів до Маріуполя на вертольоті. Місто вже було оточене російськими військами. Туди захисник вирушив навіть без військової форми, оскільки тоді її було складно дістати.

Боєць зазначив, що на "Азовсталі" йому вдалося сховатись, тому що територія велика – це як місто в місті. Там безліч локацій для схованок.

Разом із другом Олександр знайшов каналізаційний люк і щось схоже на маленький, низький тунель. Згодом вони принесли туди предмети першої потреби, воду, цукор, трохи консервів тощо. В останній момент побратим передумав – і "Схід" залишився на території заводу сам.

Захисник Маріуполя у своєму укриті багато думав, намагався більше спати, щоби час пройшов швидше. На сьомий день боєць вирішив виходити. Російські загарбники поводилися гучно, палили багаття, ходили з ліхтариками, тому йому вдавалося пересуватися потайки. Воїн зазначив, що його від міста відділяла невелика відстань, але йому довелося йти тривалий час. Він вийшов туди лише вранці.

Як саме український захисник пройшов окуповану територію, у розмові повідомляти не став. Він описав подробиці у своїй книзі.

Хто такий Олександр Іванцов

Сам Олександр Іванцов родом із Луганська. Він був активним учасником у проукраїнських рухах уже після російської окупації. Загарбники цікавилися його особою. Тоді він й вирішив залишити місто.

"Схід" зізнався, що рішення брати участь у бойових діях ухвалив після загибелі двох друзів з "Азова". Він переїхав із рідного міста, а вже в 2015 році був зарахований до лав підрозділу, у якому служив до 2020 року. У тому ж році Олександр вирішив повернутися до цивільного життя і певний час жив у Києві. У столиці йому не сподобалося. Згодом Олександр влаштувався охоронцем від сомалійських піратів на цивільних суднах.

На момент повномасштабного вторгнення Росії, він працював за кордоном. У лютому 2022 року чоловік повернувся до України, щоб дати відсіч російським загарбникам. Олександр пояснив це тим, що ніколи б не пробачив собі, якби вчинив інакше.

Нині військовослужбовець повернувся в стрій та воює у складі 3 штурмової бригади ЗСУ.

Бої за "Азовсталь"

На території маріупольського металургійного комбінату "Азовсталь" бої тривали з 18 березня до 20 травня 2022 року. Згодом українські захисники зі складу "Азову", підрозділів Нацгвардії та морські піхотинці опинилися у полоні. На території виправної колонії в Оленівці 28 липня Росія організувала масове вбивство частини військовополонених.

Нагадаємо, 9 серпня мері Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти вирішили освятити "Азовсталь". Загарбники вирішили провести хресну ходу, щоб нібито легше було розмінувати територію заводу.