"Фальшивка як й уся путінська порода": оператори дронів показали "танки" росіян (відео)

Макет танка Т-72 російські загарбники вирішили використати, ймовірно, для фіксації українських позицій та спровокувати бійців на марне витрачання боєкопплекту.

Російські окупанти на фронті невміло намагаються використовувати макети танків аби обманути українських захисників. Оператори дронів у Telegram-каналі Khorne Group. показали відповідний приклад.

На відео можна побачити надувну "важку бронетехніку". Ймовірно, загарбники намагалися зімітувати вигляд Т-72.

У повідомленні йдеться про те, що видає при всій реалістичності, відсутність накату. Надувний макет, як припустив автор допису, може натягуватися на раму.

"Фальшивий як і вся їхня путінська порода", – йдеться у повідомленні.

В Khorne Group. закликали українських захисників бути уважними. Таких макетів дедалі більше на полі бою, тому потрібно берегти боєкомплект.

Макети росіян на фронті

Російські військові на початку 2023 року почали активно будувати у полях макети гаубиць, щоб обманювати українську розвідку та заплутати українських захисників. Відповідні конструкції макет склали з кількох шматків тканини та гілок.

Журналіст Андрій Цаплієнко у липні 2023 року показав, як РФ намагається обдурити ЗСУ макетом "КамАЗа". Він розповів, як російські війська намагаються використовувати подібні безглуздо сконструйовані з дерев'яних ящиків, гумових шин і палиць "цілі", щоб обдурити українських військових. Внизу до нібито корпуса бойової машини присунуто кілька пар гумових шин, а зверху лежить довга чорна палиця, що дуже схематично нагадує гармату.

Нагадаємо, війська РФ влітку 2023 року похвалилися знищенням макета 2С1 "Гвоздика". Російські окупанти заявили, що їм вдалося завдати удару по українській артилерійській установці за допомогою дрона-камікадзе "Ланцет". Зі слів пропагандистів, це сталося на ділянці фронту Сватове — Кремінна.