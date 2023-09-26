Командування ЗСУ підтвердило атаку ЗС РФ на пункт пропуску між Україною та Румунією (фото)

Ворожа атака дронами тривала дві години. Внаслідок влучання БПЛА сталося загоряння автотранспорту в зоні очікування оформлення на пункті пропуску з Румунією.

Вночі 26 вересня Збройні сили Російської Федерації пошкодили пункт пропуску між Україною та Румунією. Про це повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Атака була спрямована знову на припортову і прикордонну інфраструктуру Подунавʼя", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, російські БПЛА пошкодили прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску. Зокрема, внаслідок влучання сталося загоряння автотранспорту в зоні очікування оформлення. Також постраждало двоє водіїв, їм надано медичну допомогу. Зі слів Гуменюк, що через атаку ворога був серйозний ризик для пасажирів автобуса, що готувався до перетину кордону.

У командуванні додали, що була високою результативність бойової роботи Сил протиповітряної оборони — над Одеською областю знищили десять безпілотних літальних апаратів типу Shahed.

У пресслужбі Сил оборони півдня заявили, що внаслідок ворожої атаки відбулося влучання у припортову та прикордонну інфраструктуру, що спричинило руйнування зерносховищ, пошкодження адмінбудівлі, вантажівок приватних перевізників — шість автівок вщент вигоріли.

"У міжнародному пункті пропуску здійснюються стабілізаційні заходи, пропускні операції призупинено. Автотранспорт тимчасово переорієнтовано через найближчі пункти пропуску", — йшлося в повідомленні.

Обстріл південного регіону

За інформацією Сил оборони півдня, окупанти завдали ракетного удару з тактичної авіації, ймовірно ракетою Х-59, по Киселівці Херсонської області. В результаті чого пошкодження зазнали приватні будинки, четверо цивільних отримали поранення.

Також ворог завдав ракетного удару по Миколаївській області. Влучання відбулося в промисловий об'єкт, ніхто з людей не постраждав. Крім цього, росіяни запустили дрони по Миколаївській, Херсонській та центральних областях України. Дронова атака тривала дві години.

Українська протиповітряна оборона знищила десять БПЛА в Одеській області, шість у Миколаївській і по три в Херсонській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 вересня російські окупанти атакували безпілотниками припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. В результаті атаки постраждало двоє людей — одного госпіталізували до лікарні, іншому на місці надали медичну допомогу. Крім цього, пошкодження зазнали будівля пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, також загорілися шість фур.

У соцмережах повідомили, що під обстрілом опинилася переправа Орлівка — Ісакча в Ізмаїльському районі. Зокрема, було відомо про понад 20 автомобілів, які постраждали. Також ураження зазнав рейсовий автобус, який прямував із Бухареста до Одеси.