Сербія показала глибоку модернізацію танка М-84AS2: ключові особливості

Танк отримав покращену систему керування вогнем, дистанційно керовані кулемети та систему виявлення лазерного випрмінювання. Сербська модернізація має вивести ліцензійний Т-72 на новий рівень.

На виставці озброєнь Partner 2023 у Белграді сербська оборонна промисловість показала останню версію танка М-84AS2. Про це повідомляє Army Recognition.

Танк M-84 — це ліцензійна версія Т-72, який виготовлявся в Югославії. Оригінальний танк пройшов низку модернізацій, щоб задовольняти потреби югославської армії. Остання модернізація, як заявляється, виводить танк на новий рівень. Спарені кулемети калібру 7,62 та 12,7 мм тепер дистанційно керовані. Ними може вести вогонь командир машини.

Особливістю машини є вдосконалена система керування вогнем та ситуаційна обізнаність. Сюди входить чотириканальний приціл навідника, стабілізований панорамний приціл командира та цифровий двовісний метерологічний датчик. Завдяки цьому командир танку може відстежувати та захоплювати дві окремі цілі. Окрім цього M-84 оснастили низкою камер відеоспостереження, систему управління боєм та цифровим обладнанням звʼязку.

M-84AS2 на виставці озброєнь

Також M-84AS2 отримав динамічний захист нового покоління, систему сповіщення, яка виявляє лазерне випромінювання та автоматичні димові гранатомети. Змін зазнала й мобільність машини. Тепер танк має 840-сильний дизельний двигун із запасом ходу 500 км й максимальною швидкістю 60 км/год. Окрім цього оновили торсіонні балки, амортизатори та гусениці.

У виданні резюмують, що M-84AS2 стала важливою віхою для сербської оборонної промисловості, яка претендує на інновації та прагнення до досконалості. При цьому розробили її ще 2 роки тому, вона вже є в сербській армії.

Нагадаємо, 24 вересня голова єврокомітету з розвитку НАТО закликав бомбити Белград, бо РФ та Сербія хочуть створити новий фронт у Косово. Також в Косово відбулася стрілянина. Премʼєр-міністр звинуватив Сербію в підтримці терористів.