В Росії продемонстрували живого "загиблого" в Севастополі командувача ЧФ РФ Соколова (відео)

Під час засідання колегії Міноборони Росії адмірала Віктора Соколова показали по відеозв'язку.

В Росії показали живого і неушкодженого раніше "ліквідованого" під час обстрілу будівлі штабу Чорноморського флоту РФ амірала Віктора Соколова. Він нібито з'явився на засідання колегії Міноборони РФ. Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

"Командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов бере участь у засіданні колегії Міністерства оборони Росії, кадри із засідання поширило військове відомство", — йдеться в повідомленні.

Скрин із засідання колегії МО РФ

Також в мережі поширили кадри засідання, щоправда невідомо, коли було зроблено відео. На опублікованих кадрах адмірал присутній по відеозв'язку.

Скрин із засідання колегії МО РФ

Речник російського президента Дмитро Пєсков журналістам заявив, що коментувати інформацію щодо командувача ЗС РФ "прерогативна Міністерства оборони", тому йому "немає чого сказати".

Нагадаємо, що напередодні в РФ почали вимагати показати росіянам живого чи мертвого командувача Чорноморського флоту РФ, через те, що українські ЗМІ поширили інформацію про його загибель.

Раніше в ССО повідомили, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту загинули високопоставлені офіцери, зокрема командувач флоту Віктор Соколов.