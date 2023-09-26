В Україні можуть локалізувати виробництво універсальних БМП ASCOD (фото)

Одне з українських підприємств в складі делегації прибула в Іспанію на завод General Dynamics, щоб обговорити виробництво бойових машин в Україні.

Компанія "Українська бронетехніка", європейське відділення General Dynamics та конгломерат Cztchoslovak Group розглядають ліцензійне виробництво бойових машин піхоти ASCOD. Про це повідомляє пресслужба українського підприємства.

Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас заявив, що досвід війни показав величезну цінність бронетехніки для збереження життя військових, тому планується виробляти ASCOD в Україні. В іспанському місті Трубія українська делегація, до якої входили бійці ЗСУ, Державного науково-дослідного інституту випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки навідали виробничі випробування General Dynamics European Land Systems.

Випробування БМП ASCOD

Делегація ознайомилась з найсучаснішими технологіями виробництва для виготовлення гусеничної та колісної техніки. Українські військові провели випробування на БМП, щоб порівняти можливості ASCOD з тими машинами, що вже є в Збройних силах.

По суті ASCOD — це універсальна платформа, яка може мати різноманітне озброєння: від 30-40 мм автоматичних гармат типу MK 44 Bushmaster до 105-120-мм гармат та ПТРК. Платформа має протимінний захист та бронювання, яке витримає 14,5 мм боєприпас. Нині ASCOD перебуває на озброєнні Іспанії, Великої Британії, Австрії та інших.

Окрім цього Бельбас заявив, що розглядається питання постачання ASCOD в Україну та організацію виробництва та обслуговування машин в найкоротші терміни.

Нагадаємо, 25 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що на Форумі оборонних підприємств буде 165 компаній з 26 країн, щоб посилити оборонні потужності.

10 вересня ЗМІ писали. що BAE Systems буде виробляти в Україні запчастини для артилерії.