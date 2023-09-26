Війна в Україні: як отримати статус УБД особам, звільненим з військової служби (відео)

Статус учасника бойових дій надається на підставі Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" та згідно з постановою №413 від 20.08.2014 у редакції 24.08.23 Кабінету міністрів.

Представник Дарницького районного в місті Києві ТЦК і СП Олександр Галай розповів, як українським військовослужбовцям, які звільнилися з військової служби, отримати статус учасника бойових дій. Він перерахував необхідні документи та озвучив порядок дій усім, хто бажає отримати статус УБД.

"Сама процедура оформлення статусу УБД здійснюється на підставі Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Згідно з пунктами 19.21 та 25 ч.1 статті 6 Кабінет міністрів України встановлює постанову КМУ №413 від 20.08.2014 року в редакції 24.08.23 року, де прописано сам порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в АТО, а також у стримуванні збройної агресії РФ проти України", — повідомив Галай.

За його словами, статус УБД надається військовослужбовцям:

резервістам;

військовозобов'язаним;

добровольцям Сил територіальної оборони ЗСУ;

Національній гвардії;

СБУ та Службі зовнішньої розвідки;

Державної прикордонної служби;

Державної спеціальної служби транспорту;

військової прокуратури;

рядового і начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення АТО;

поліцейським і співробітникам МВС;

Управління державної охорони;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Державної пенітенціарної служби України;

які входили до складу добровольчого формування територіальної громади;

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в АТО, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення.

Для отримання УБД до комісії мають право звернутися командир військової частини, особисто військовослужбовець, а також особа, звільнена з військової служби.

Особа, звільнена з військової служби, має звернутися до ТЦК і СП за місцем перебування на обліку з такими документами::

заява про розгляд питання отримання УБД;

згода на збір та обробку персональних даних;

завірені копії сторінок паспорта громадянина України;

документ про присвоєння ідентифікаційного номера;

два кольорових матових фото 3х4.

Під час звернення командира військової частини до ТЦК і СП необхідно мати довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена новим додатком 6 до Постанови КМУ №413, а також щонайменше один із таких документів:

виписка (копія) бойових донесень;

виписка (копія) журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

витяг (копія) вахтових журналів, польотних листів;

витяг (копія) матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв, полону.

Не завжди лише один із вищезазначених документів може стати беззаперечним підтвердженням участі військовослужбовця в заходах із забезпечення оборони.

Після оформлення необхідного комплекту документів ТЦК і СП направляють їх на опрацювання Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій. Вона в 30-денний термін розглядає наданий пакет документів і приймає рішення про визнання заявника учасником бойових дій.

У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій, Комісія надає обґрунтоване рішення про відмову.

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