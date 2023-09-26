Керівнику ТЦК, який побив військового на Полтавщині, загрожує до 12 років тюрми, – ДБР

У пресслужбі ДБР розповіли, що керівник ТЦК побив свого підлеглого старшого лейтенанта, тому що йому "не подобалося", як той виконує свої обов’язки.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про завершення досудового розслідування щодо колишнього начальника Диканського відділу Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині за підозрою в побитті військового. Про це сьогодні, 26 вересня, повідомили в ДБР.

За даними слідства, підозрюваний побив свого підлеглого старшого лейтенанта, тому що йому "не подобалося", як той виконує свої обов’язки, а також говорить про конфлікти в колективі.

Наприкінці березня, стверджують у ДБР, посадовець разом із головним сержантом та солдатом, які були підлеглими потерпілого, поїхав до його будинку і викликав його телефоном на розмову.

"Після нетривалої суперечки на словах в хід пішли кулаки. Військком почав бити старшого лейтенанта, згодом до нього приєдналися двоє інших військових. Більшість ударів прийшла в тулуб та голову, – йдеться в повідомленні.

В ДБР зазначили, що побиття продовжувалося навіть тоді, коли потерпілий лежав на землі.

"Чоловік на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані", – додали у відомстві.

У військового діагностували забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та рвану рану вуха.

Після інциденту керівника Диканського відділу ТЦК перевели до Машівського територіального центру комплектування. Йому повідомили про підозру в застосуванні військовим посадовцем насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану. Як додає бюро, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Двох інших учасників побиття обвинувачують у заподіянні тілесних ушкоджень та вчинення інших насильницьких дій щодо начальника. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, днями в одній із військових частин на Миколаївщині під час шикування сержант побив трьох військових. Для побиття він скористався биткою, а покарання за свої дії не поніс й досі.