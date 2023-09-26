Львів'янин "продавав" військові шоломи за 18 тис. грн у соцмережах (фото)

Жінка вирішила придбати шолом іноземного виробництва для свого сина, що служить у війську, й зазнала збитків на суму 18 тисяч гривень.

39-річний мешканець Львова видурював у громадян на продажі військового спорядження. У пресслужбі поліції Львівської області у вівторок, 26 вересня.

Він створив у соціальних мережах фейкову сторінку магазину товарів військового спорядження. Чоловік звертався до своїх клієнтів із проханням надіслати передплату й привласнював гроші.

Серед неправдивого асортименту були військові шоломи. "Одна "клієнток", яка вирішила придбати товар іноземного виробництва для свого сина, що служить у війську, зазнала збитків на суму 18 тис. грн. Кошти громадянка переказала шахраю. Продукцію вона не отримала.

Порушник вже отримав підозру за статтею щодо шахрайства. Йому загрожує штраф або обмеження волі до трьох років. Судова інстанція розгляне відповідне провадження.

Нагадаємо, 25 вересня на Харківщині керівник волонтерської організації створив схему для ухилянтів через "Шлях". Підозрюваний підшукував "клієнтів" і пропонував за 2500 доларів внести дані щодо них до системи "Шлях", яка надає можливість законно виїхати за межі держави. Завдяки цьому порушники отримували можливість безперешкодно виїжджати за межі нашої держави як водіїв-волонтери. Порушник сприяв у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

СБУ 13 вересня затримала очільника ТЦК та філії університету, які вивозили ухилянтів за кордон. За гроші зловмисники "допомагали" своїм клієнтам виїжджати до країн Євросоюзу за допомогою підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість "послуг" по виїзду з країни становила від 800 до 8 тисяч доларів.