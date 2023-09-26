В українському контрнаступі видно "позитивні індикатори", — аналітик ISW

На думку військового аналітика Джорджа Барроса, українці б'ються не просто за звільнення території, а за збереження ініціативи, щоб не дати росіянам знову перегрупуватися і зміцнити свої оборонні позиції.

Керівник групи геопросторової розвідки Інституту вивчення війни (ISW), аналітик Джордж Баррос зазначив, що в останні дні було помічено, як українська бронетехніка діє за межами кількох оборонних загороджень, які російські війська встановили минулої зими в окупованих південних регіонах країни. Хоча такий розвиток подій не обов'язково віщує швидкий прорив, він все ж таки дає перспективу, що після кількох місяців контрнаступальні зусилля України виявляться більш успішними, ніж багато хто думає, повідомляє Newsweek.

"Позитивні показники безумовно поліпшили мій моральний дух за останні два тижні. Але це все ще важка боротьба", — сказав він.

За словами Джорджа Барроса, багато спостерігачів на початку літа очікували, що ЗСУ доб'ються територіальних успіхів, аналогічних тим, яких вони досягли торік у Харківській і Херсонській областях. Однак затримки Заходу з постачанням важкого озброєння в поєднанні із запеклими боями на сході навколо Бахмута зіграли свою роль у просуванні українських військ. Також ЗС РФ побудували низку перешкод уздовж лінії фронту свого "сухопутного мосту" на півдні.

Щоб домогтися стійкого прогресу, Україна тепер повинна збалансувати свої оперативні плани так, щоб деградувати російські сили, зберігаючи водночас свою власну бойову міць для використання у війні, яка, як очікує більшість аналітиків, триватиме роками.

"Є способи виграти війну, не контролюючи територію, і є способи програти війну, контролюючи територію", — пояснив Баррос. — "Українці тактично б'ються не просто за звільнення квадратних миль, а за збереження ініціативи, щоб не дати росіянам знову перегрупуватися і зміцнити свої оборонні позиції".

Таким чином, найважливішим показником успіху України найближчими місяцями буде не кількість повернутих окупованих міст, а кількість тижнів, упродовж яких вони зможуть і далі тиснути на російські лінії оборони, сподіваючись, що це, зрештою, дасть їм змогу прорватися, а потім використати будь-яку діру максимально можливою мірою.

"Якщо до 31 грудня українці зможуть продовжити бойові дії, позбавивши росіян можливості завершити контрнаступ, це успіх", — сказав Баррос. "Це буде провалом тільки в тому випадку, якщо вони спробують діяти надто швидко і тим самим втратять ініціативу".

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, чому Путін хоче зупинити контрнаступ ЗСУ до жовтня. Російські воєначальники можуть найближчим часом влаштовувати безперервні контратаки на фронті, незважаючи на розтрату військового потенціалу.

Раніше стало відомо, що українські військові показують успіхи в просуванні біля села Вербове Запорізької області. Завдяки цьому є шанс перехопити тактичну ініціативу, щоб подолати другу і третю лінії оборони ЗС РФ із перспективою виходу до Азовського моря.