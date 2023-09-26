Десантники ЗСУ показали, як прикривають небо України з ПЗРК Stinger (відео)

Російські пілоти бояться залітати надто близько до лінії фронту через насиченість української ППО та влучність зенітників ЗСУ.

Десантники-зенітники 77-ої окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України успішно захищають небо з ПЗРК Stinger та завдяки іншій зброї. У Facebook пресслужба підрозділу повідомила подробиці.

Бійці на одному з напрямків виконання бойових завдань й надалі ефективно знищувати військову техніку російських окупантів. Захисники зазначили, що одне із головних завдань — завадити роботі літакам, гелікоптерам та безпілотникам ворога.

Оператор переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger Володимир заявив, що на початку війни ситуацію була складнішою, адже російські пілоти почували себе безпечно у повітряному просторі України. Тепер вони бояться залітати надто близько до лінії фронту.

Під час підготовки до стрільби бійці намагаються знайти укриття. Якщо поблизу немає бліндажа, вони самостійно намагаються облаштувати позиції.

"Я зробив пуск, після того хотів ще", – додав він, коментуючи користування ПЗРК.

Що таке "Стінгер"

FIM-92 Stinger — переносні зенітно-ракетні комплекси, які випускають в США, починаючи з 1978 року. Комплекс призначений для знешкодження повітряних цілей на висоті від 180 м до 3,8 км. Вартість — приблизно 60-70 тис. дол. Україна почала отримувати ПЗРК даного типу з перших днів війни, зокрема — і від США. Станом на березень 2022 у року їх було майже 2 тис. шт. Крім того, певна кількість цих систем надходить у пакетах допомоги, які протягом війни ЗСУ отримують від американського уряду.

Нагадаємо, 2 вересня бійці ЗСУ показали, як з ПЗРК Stinger успішно збили ракету Х-101. Бійці мобільної групи ППО знищили дві повітряні цілі протягом двох тижнів. За допомогою ПЗРК Stinger їм вдалось уразити по ракеті Х-101 та дрону-камікадзе Shahed, які загрожували українській столиці. До складу підрозділу входили четверо бійців, які швидко переміщуються на потрібну позицію на автомобілі Toyota Land Cruiser.