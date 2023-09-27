"Це безглуздість": Андрющенко розповів, як росіяни намагаються зміцнити Маріуполь (відео)

За словами радника мера, основне завдання ліній оборони ЗС РФ — не захист самого Маріуполя. Росіяни зводять додаткові укріплення, щоб у разі прориву з боку Вугледара і Пологів захистити коридор до Криму.

Загарбники усвідомлюють, що Збройні Сили України продовжать домагатися успіхів на фронті та розширювати свої позиції. Тому вони вже розпочали активну підготовку до цієї події. Зокрема, росіяни проводять укріплювальні роботи в тимчасово окупованому Маріуполі та сусідніх населених пунктах. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти зводять додаткові укріплення під Маріуполем, проте в самому місті таких споруд поки що немає. Нині вони також завершують будівництво кількох мостів через річки Кальчик і Кальміус.

"Вони частину річки просто засипали шлаком, навіть по дну протягнули колючий дріт. Це якась безглуздість там відбувається. Не кажучи вже про замінування мостів, де сьогодні їздять цивільні автомобілі", — зазначив Петро Андрющенко.

Поблизу цього міста, російські громадяни фактично завершують роботи з укріплення. Наразі вони зосереджують свою увагу на встановленні ліній оборони, простягнутих від селища Микільське в бік села Стародубівка і до Розівки, що знаходиться вже в Запорізькій області.

"Основне завдання цих ліній оборони — вже не Маріуполь. Вони для того, щоб, коли прорветься фронт по лінії Вугледара і Пологів, не дати Силам оборони перерізати "пуповину" — дорогу життя до Криму", — зауважив Андрющенко.

Ця дорога суходолом з'єднує тимчасово окупований Кримський півострів і Росію. Цю частину почали потужно укріплювати, щоб ускладнити вихід ЗСУ до Азовського узбережжя.

Нагадаємо, 17 вересня військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що російські військові перемістили чотири повітряно-десантні дивізії в район Токмака Запорізької області. Він вважає, що ворог накопичує резерви не тільки для протидії українському контрнаступу, а й для своїх майбутніх атак. Крім цього, Росія переміщує нові підрозділи зі складу 25 армії, які ще навіть не пройшли етап бойового злагодження.

Того самого дня в Міністерстві оборони Великої Британії розповіли про посилення оборони російської армії навколо Токмака. Зокрема, ЗС РФ розгортають навколо міста додаткові блокпости, протитанкову оборону. У розвідці вважають, що Токмак готують зробити "стрижнем" другої основної лінії оборони ЗС РФ.