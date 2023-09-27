Чотири дивізії ПДВ РФ прибули під Токмак і Роботине: можуть піти на штурм, — експерт

За словами Владислава Селезньова, противник не зупиняється і регулярно зміцнює свої лінії оборони, які ЗСУ можуть прорвати в будь-який момент. Зараз на фронт прибувають нові резерви.

Російські окупанти зібрали недалеко від тимчасово окупованого Токмака і звільненого Роботиного в Запорізькій області одразу чотири дивізії повітряно-десантних військ. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю Obozrevatel 26 вересня.

За його словами, дії противника можуть бути пов'язані з майбутніми контрнаступальними діями. Ба більше, росіяни намагаються створювати нові рубежі оборони, щоб українські військові не змогли просунутися вперед.

"На цій ділянці фронту між Роботиним і Токмаком, на відстані приблизно 20 кілометрів, зосереджені підрозділи щонайменше чотирьох повітряно-десантних дивізій російської окупаційної армії, зокрема найзнаменитішої Псковської. Вони готові до того, щоб не тільки стримувати наступ української армії, а й проводити свої контрнаступальні дії, тому що головна місія десанту — наступати", — заявив Владислав Селезньов.

Окремо військовий експерт зазначив, що просування української армії вперед на цій ділянці фронту має не більше, ніж тактичний характер. Поки що йдеться про бої місцевого значення.

ЗСУ роблять усе можливе, щоб пройти так звані "лінії Суровікіна", які являють собою розгалужену мережу фортифікаційних споруд.

"Це ціла мережа окопів, що йдуть один за одним, між якими розташовані мінні поля. Причому, не завжди ці окопи прокладені паралельно, деякі перпендикулярно, щоб протистояти можливим фланговим атакам української армії. Тобто, коли наша армія перетинає один, два або кілька окопів, це не означає, що за цією лінією окопів немає ще нових ліній окопів, нових ліній мінних полів і перешкод", — підсумував Владислав Селезньов.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, чому Путін хоче зупинити контрнаступ ЗСУ до жовтня. Російські воєначальники можуть найближчим часом влаштовувати безперервні контратаки на фронті, незважаючи на розтрату військового потенціалу.