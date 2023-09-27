Не збираються воювати: у Лукашенка зробили цинічну заяву про вторгнення ЗС РФ в Україну

За словами дипломата Сергія Алейніка, Мінськ підтримував і підтримує мир у сусідній країні, але водночас відповідальність за "провал" мирних перемовин 2022 року було перекладено на Київ.

У Білорусі заперечують сценарій, за якого їхні війська вступили б у війну проти України разом із Російською Федерацією. Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Алейнік в інтерв'ю агентству Associated Press 26 вересня.

За його словами, Мінськ не збирається воювати разом із російськими окупантами проти ЗСУ на полі бою. Коли журналісти поставили йому таке запитання, то відповідь була однозначною:

"Моя відповідь — ні".

Окремо Сергій Алейнік висловився стосовно українців, які не хочуть і не потребують "війни на виснаження", а також заявив, що Білорусь нібито підтримувала і буде підтримувати мир у сусідній країні. Водночас Київ та "інші опосередковано залучені сторони" з його боку були звинувачені в тому, що спроба мирних переговорів у березні 2022 року була провалена.

Усі загальновідомі факти про пряму причетність Білорусі до початку найбільшого збройного конфлікту в Європі з 1945 року в МЗС також вирішили проігнорувати. Зокрема йдеться про те, що спроба окупації Києва та Київської області почалася з території Білорусі, звідки і зайшли російські окупаційні війська.

Також у їхній країні приймали на лікування поранених бійців ЗС РФ і надавали полігони та інфраструктуру для підготовки мобілізованих.

Нагадаємо, 22 вересня політик із Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Польща тисне на Україну, тому що її до цього примусили США, щоб "злити" Київ. При цьому, за його словами, Мінськ захищатиметься від країн заходу — витрачатиме гроші на безпілотники.