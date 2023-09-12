Білорусь залишається плацдармом для вторгнення в Україну — військовий оглядач (відео)

На думку військового оглядача Дениса Поповича, РБ була і залишається плацдармом для вторгнення на територію України. Наразі війська РФ йдуть або практично вже пішли, але вони можуть бути повернуті у будь-який час.

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Військовий оглядач Денис Попович 12 вересня заявив, що Російська Федерція будь-коли може повернути свої війська на територію Білорусі. З цієї причини Республіка Білорусь залишається плацдармом для сухопутного вторгнення в Україну. Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу FREEДОМ.

На його думку, наразі загроза з боку Білорусі є мінімальною, але диверсійні групи можуть потрапляти в Україну з білоруського напрямку.

"Білорусь була і залишається плацдармом для вторгнення на територію України. Наразі війська РФ йдуть або практично вже пішли, але вони можуть бути повернуті у будь-який час. Тому говорити про те, що Білорусь вмиває руки, я не поспішав би. Однак на сьогодні загроза сухопутного вторгнення з території Білорусі є мінімальною, якщо не брати до уваги дії диверсійних груп, які можуть заходити на нашу територію, у тому числі з білоруського напрямку", — сказав Попович.

Він також виключив участь білоруських військ у нападі на Україну, зазначивши, що Олександр Лукашенко намагається уникнути прямого вступу у війну проти України.

"Якби Лукашенко горів бажанням вступити у війну проти України безпосередньо, не служити плацдармом для розміщення російських військ, не допомагати Путіну озброєнням, не ремонтувати його техніку, а саме вторгнутися, він би давно це зробив, тому що було багато зручних моментів до сьогоднішнього дня. Значна загроза була у березні минулого року, яка зберігалася майже увесь 2022 рік", — вважає Попович.

Також військовий оглядач впевнений, що у РФ може існувати план повторити наступ на Київ, але цей напрямок добре зміцнений і ЗСУ перебувають у постійній готовності.

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що Росія вивела бійців та авіацію з території Білорусі. Білоруська моніторингова група проінформувала, що на території країни більше не існує авіаційної складової регіонального угруповання ЗС РФ. Літаки та гвинтокрили повернулись на батьківщину, як і більшість особового складу.

Раніше, 7 вересня виведення підрозділів ЗС РФ з території Білорусі підтверджував речник ДПСУ Андрій Демченко. Він зазначив, що Росія нині не має змоги здійснити вторгнення з території сусідньої країни, але укріплення кордону триває.