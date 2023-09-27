Люди – живий щит: окупанти масово заселяються у будинки місцевих на Запоріжжі, – Федоров

Відомо, ворог почав підселяти людей у Токмаку, аби захистити себе від можливих атак Сил оборони. Обладнання подібних вогневих позицій на території цивільних об'єктів є стандартною практикою для окупантів.

Військовослужбовці країни-агресора наразі активно ведуть процес заселення в будинки цивільних на території окупованої частини Запорізької області. Найбільше таких випадків спостерігається на відрізку від Токмака до Роботиного. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами мера, після захоплення російськими силами цих будинків, місцеві розпочали масово виїжджати.

"Від Токмака до Роботиного ворог просто зайняв усі будинки, усі помешкання наших людей", – каже Іван Федоров.

Живий щит для ворога: деталі про підсилення місцевих у Токмаку

Міський голова Мелітополя зазначає, що з минулого тижня окупанти почали підселяти людей у Токмаку.

"Якщо хтось проживав у будинку або квартирі, то ворог саме до цих цивільних мешканців підселяє своїх військових", – сказав Федоров.

Військові РФ, за словами мера, роблять це для того, щоб прикриватися живим щитом. Для ворога обладнання таких вогневих позицій є стандартною практикою.

"Люди для ворога нічого не вартують. Це живий щит, яким намагаються прикриватися", – додає міський голова Мелітополя.

Також мер зауважив, що місцеві виїжджають зі своїх будинків через таке "підселення" на відрізку від Токмака до Роботиного. Переселяються люди, за словами Федорова, й в інші населені пункти на території Запорізької області.

"Здебільшого вони обирають селища Веселе, Михайлівка або до Мелітополя виїжджають. Ми розуміємо, що чим ближче до лінії фронту, тим звірішіми стають ворожі війська і тим більше звірства вони проявляють", – повідомив міський голова.

Нагадаємо, 26 вересня Владислав Селезньов повідомив, що російські окупанти зібрали недалеко від тимчасово окупованого Токмака і звільненого Роботиного в Запорізькій області одразу чотири дивізії повітряно-десантних військ. За його словами, дії противника можуть бути пов'язані з майбутнім контрнаступом.