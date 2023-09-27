Влаштувався юристом до росіян: адвокату Медведчука і Шарія повідомлено про підозру (фото)

Колаборант Валентин Рибін зараз очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області Росії".

Служба безпеки України повідомила про підозру ексадвокату Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, який влаштувався на роботу до окупаційного "уряду Росії" на Херсонщині. Про це 27 вересня проінформувала пресслужба СБУ.

Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу на колаборанта Валентина Рибіна, який зараз очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області Росії".

Раніше Рибін захищав у суді Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, яких звинувачують у державній зраді.

Так, у перші дні повномасштабного вторгнення Рибін втік до Росії і звідти вже написав пост для своїх соцмереж, в якому критикував захисників України, які здійснюють опір російському вторгненню.

Потім він поїхав на окуповану Херсонщину, де влаштувався на роботу до місцевої окупаційної адміністрації. Також, колаборант став членом пропутінської партії "Єдина Росія", від якої восени цього року балотувався до так званих "законодавчих зборів Херсонської області".

У своїх передвиборчих промовах Рибін агітував місцевих жителів підтримувати російських окупантів та висловлював підтримку політиці Кремля.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Рибіну про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність)", — повідомили в СБУ.

Раніше Рибін вже отримував підозру за виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Валентин Рибін: що відомо

Валентин Рибін відомий як адвокат блогера Анатолія Шарія і у 2020 балотувався до Київської міської ради від його партії. Також він захищав в суді інтереси інших проросійських діячів, наприклад, Станіслава Єжова, експерекладача прем’єр-міністра України, звинуваченого у державній зраді на користь Росії. Також Рибін представляв інтереси бразильця Рафаеля Лусваргі, який на боці окупантів воював на Донбасі та Вікторії Даскаліц,яка адмініструвала проросійські телеграм-канали, і якій оголосили підозру у державній зраді.

У 2016 році захищав бійця ГРУ Росії Олександра Александрова, якого разом з іншим ГРУ-шником Євгеном Єрофеєвим Голосіївський райсуд Києва визнав винними у скоєнні теракту, унаслідок якого загинув український військовий Вадим Пугачов.

У 2017 році в інтерв'ю Skrypin.ua Рибін висловився про відстуність порушень з боку РФ Будапештського меморандуму щодо України.

Рибін зміг виїхати за кордон, як батько трьох дітей.

Нагадаємо, що СБУ затримала агентів ГРУ РФ, які коригували ракетний обстріл Києва 21 вересня. У поле зору до воєнної розвідки РФ підозрювані потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах

Раніше повідомлялося, що 26 вересня СБУ затримала на Чернігівщині інформатора спецслужб РФ, який збирав розвіддані про українські війська та критичну інфраструктуру.