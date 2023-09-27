У РФ "прифотошопили" покійного окупанта на фото з нагородженням, — росЗМІ

За даними російських журналістів, військовий був поранений на фронті і доставлений у госпіталь із важкою хворобою в січні, і надалі помер. А фото з ним опублікували через півроку.

У Башкирії в адміністрації Янаульського району з'явилася фотографія, на якій боєць батальйону імені Доставалова Артур Султангалієв нібито особисто отримує медаль від військового комісара Марата Харісова. Однак на фотографії явно помітні ознаки фотошопу. Про це 27 вересня пише російське медіа The Insider.

Згідно з повідомленням, окупант Султангалієв отримав з рук військового комісара міста Янаула Марата Харісова відомчу медаль Міноборони РФ "Учаснику спеціальної військової операції". Згодом, після того як ЗМІ звернули увагу на дану публікацію, її було видалено, зазначають журналісти.

Примітно, що адміністрація не приховала факт фотошопу. На коментар про погану роботу фотошопу представник районної адміністрації відповів: "Є таке, довелося піти на це з деяких причин..."

За офіційною інформацією російських чиновників, у січні 2023 року Султангалієв був поранений і переведений до лікарні з важкою хворобою, згодом він помер, але дата смерті невідома. Фотографію з ознаками фотошопу було опубліковано 18 липня, а про смерть російського окупанта офіційно повідомили лише 25 вересня.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що в Маріуполі від "загадкової хвороби" померли 11 військових Збройних сил Російської Федерації, серед них були двоє офіцерів.

Нагадуємо, 11 вересня Генштаб ЗСУ опублікував прогнози щодо мобілізації в Росії. Українське командування очікує призову 700 тисяч росіян, які воюватимуть проти Сил оборони.