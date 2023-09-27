Колишній військком організовував фальшиві операції для "ухилянтів" у Запоріжжі (відео)

Посадовці у Запорізькому ТЦК долучали представників ВЛК, МСЕК та медичних закладів Запоріжжя до незаконної схеми.

Правоохоронці встановили, що колишній військком Запорізької області вирішив організовувати фальшиві операції для "ухилянтів" та успішно реалізовував схему. Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram.

Екскерівник ТЦК долучив до реалізації схеми колишніх підлеглих. У кардіологічному відділенні міської лікарні швидкої екстреної допомоги громадянам, які намагалися уникнути призову на військову службу, регулярно видавали підроблені документи стосовно нібито проведення операції. На підставі цього представники ВЛК ухвалювали "потрібний" висновок для ухилення від мобілізації.

Завдяки своїм колишнім підлеглим, які залишились працювати у Запорізькому ТЦК, він вирішив заробити ще й на питанні мобілізаційних заходів. Посадових осіб ВЛК, МСЕК та медичних закладів Запоріжжя вони долучали до такого "бізнесу".

Щонайменше 40 особам відповідні "послуги"були надані. Порушникам тепер доведеться довести свої "захворювання" на повторних ВЛК, згідно з указом президента України.

Правоохоронці провели близько десяти обшуків. Вони з'ясовували причетність до схеми працівників ВЛК, МСЕК та медичних закладів за місцями їх роботи та проживання. У деяких лікарнях посадовців підозрюють у підробці медичних документів для "ухилянтів".

Нагадаємо, у Харківській області керівник волонтерської організації створив схему для ухилянтів через "Шлях". У вересні його викрили співробітник правоохоронних структур. Завдяки незаконним діям порушники отримали можливість безперешкодно виїжджати за межі нашої держави як водіїв-волонтери.