Об'єднали технології США та РФ: у Сербії створили протитанкову машину на основі Humvee

Сербські зброярі вирішили оригінально "схрестити" американський броньовик HMMWV з російським протитанковим ракетним комплексом "Фагот". Експерти вирішили з'ясувати доцільність такого рішення.

Військово-технічний інститут при Міністерстві оборони Сербії виставив у салоні Partner 2023 модифіковану високомобільну багатоцільову колісну машину Humvee, яка озброєна протитанковим ракетним комплексом "Фагот" російського виробництва. Про це 27 вересня повідомили оглядачі Army Recognition.

У публікації зазначено, що до кінця 2023 року Сербія отримає 66 зі 118 замовлених легких бронеавтомобілів Humvee за прямим контрактом з американською компанією AM General. Це досить універсальна техніка з різними спеціалізованими комплектами та обладнанням.

І хоча сербські зброярі спочатку планували встановити на Humvee 12,7-мм кулемет або автоматичний гранатомет на універсальному кріпленні, фахівці сербського Військово-технічного інституту оснастили машину російською протитанковою установкою "Фагот".

Доцільність рішення

Протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот", був створений ще за радянських часів — у 1970-х роках, як наступник 9К11 "Малютка". У нього поліпшені дальність, точність і проникаюча здатність.

Комплекс працює за системою дротового наведення, що вимагає від оператора підтримувати пряму видимість цілі і вручну направляти ракету на ураження. Такий підхід дає змогу коригувати курс у середині польоту і вражати рухомі цілі. Однак при цьому оператор залишається незахищеним під час польоту ракети, яка може перебувати на відстані до 2,5 км.

Російський протитанковий ракетний комплекс "Фагот"

Ракета здатна пробивати до 400 мм катаної однорідної броні, що робить її ефективною проти більшості основних бойових танків.

З урахуванням того, що Humvee має відносно невеликі розміри і хорошу маневреність, встановлення на неї комплексу "Фагот" роблять машину ідеальною для тактики засідок як у міських умовах, так і на відкритій місцевості. Таким чином, як показує досвід ведення бойових дій в Україні, це рішення має низку тактичних переваг у сучасних сценаріях війни.

Бойовий модуль на даху броньовика дозволяє вести вогонь у 360-градусній зоні, що дає змогу вражати цілі з різних напрямків без необхідності перестановки машини. Це особливо корисно в динамічних бойових умовах, коли загроза може з'явитися з будь-якого боку.

Крім того, мала вага Humvee дає змогу швидко розгортати і швидко виводити їх із зони бойових дій, забезпечуючи гнучкість, з якою часто не може зрівнятися важча бронетехніка.

"Поєднання швидкості, маневреності та вогневої потужності робить ці машини універсальним засобом для різних видів бойових дій, включно з операціями швидкого реагування і тактикою "бий і біжи", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що в Росії створюють інноваційну безпілотну наземну машину "Зубило", яка має бути своєрідним штурмовим роботом. На форумі "Армія 2023" було представлено прототип броньовика, який був оснащений 23-мм спареною гарматою ЗУ-23-2.