"Майже 2 км під артилерійським вогнем": 3 ОШБр показала, як евакуювала побратима (відео)

Українські бійці йшли майже два кілометри з пораненим побратимом. Ворог не переставав обстрілювати штурмовиків з артилерії.

Бійці третьої роти першого штурмового батальйону показали, як проводили евакуацію пораненого побратима під ворожим артилерійським обстрілом. Відео опублікувала пресслужба Третьої Окремої штурмової бригади Збройних сил України в Telegram.

"Пораненому надали першу допомогу, наклали турнікети та почали витягувати з-під лінії ворожого вогню до найближчого, зайнятого своїми бліндажа", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що військові йшли пішки майже два кілометри під артилерійським вогнем місцевістю, яка колись була лісосмугою.

На опублікованому відео видно, як боєць прийшов допомогти евакуювати свого побратима на позивний "Аспірин". Штурмовики йшли майже по майже відкритій місцевості, яка була понівечена від численних обстрілів та бойових дій. Час від часу було чутно звуки "прильотів", ворог не перестав обстрілювати українських бійців.

Штурмовикам вдалося дійти до свого бліндажа та тим самим врятувати побратима.

Нагадаємо, 25 вересня бійці Третьої Окремої штурмової бригади показали, як зачищали позиції Збройних сил Російської Федерації біля Андріївки Донецької області. Штурмовики закріпилися на відбитих у ворога бліндажах, зібрали БК та трофеї, після чого далі пішли в штурм.

22 вересня заступник командира Третьої окремої штурмової бригади майор Максим Жорін показав, як українські військові знищили російську бронетехніку разом з особовим складом. Їм це вдалося зробити за допомогою українського FPV-дрона. На відео видно, як російський окупант випав з російського транспортного засобу під час спроби втечі від безпілотника.