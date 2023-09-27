Умови перемоги у війні ухвалюватиме виключно Україна, — Міноборони Німеччини

За словами німецького міністра Бориса Пісторіуса, Росія повинна програти і це чітка позиція Берліна. Захід продовжить підтримувати Київ до переможного кінця.

Україна повинна здобути перемогу над Російською Федерацією, відповідно, тільки Київ має право визначати умови і параметри закінчення війни. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає ERR 27 вересня.

"Мета стратегії національної оборони не полягає в тому, щоб сказати, хто має виграти (російсько-українську, — ред.) війну. Я абсолютно чітко заявив, що Україна має виграти війну. Як визначати перемогу залежить тільки від України, а не від нас. Це не має жодного стосунку до нашої стратегії національної оборони", — заявив Борис Пісторіус.

Окремо очільник Міноборони Німеччини зазначив, що підтримка України буде в довгостроковій перспективі. Доти, доки Київ потребуватиме допомоги від російської агресії.

Ці заяви були зроблені під час візиту на конференцію безпеки в естонській столиці. У Талліні Борис Пісторіус підтвердив плани Німеччини перекинути до Литви бригаду своїх Збройних сил. Відбудеться це одразу після того, як там буде підготовлено відповідну інфраструктуру, і наприкінці року мають з'явитися нові деталі з цього питання.

За попередніми даними, йдеться про чотири тисячі військовослужбовців Бундесверу.

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що американський генерал розкритикував незадоволених контрнаступом ЗСУ. За словами Бена Ходжеса, Сили оборони ведуть наступ без підтримки авіації, на що ніколи не пішли б такі країни, як США, Велика Британія чи Німеччина.