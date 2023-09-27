Катастрофа літака Іл-76 у Малі: у мережі показали, як згоріли "вагнерівці" (відео)

За словами аналітиків, літак приземлився на злітно-посадковій смузі, розвинув високу швидкість, розламався на частини і загорівся.

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент катастрофи транспортного літака в Малі, у якому, імовірно, загинуло більше сотні російських найманців приватної військової компанії "Вагнер". Відео опубліковано 27 вересня групою аналітиків безпеки польотів JACDEC у соцмережі X (Twitter).

Як зазначили аналітики, на записі видно, як 23 вересня 2023 року літак Іл-76 приземлився на злітно-посадковій смузі аеропорту Гао в Малі. Однак одразу після посадки літак, рухаючись із високою швидкістю, виїхав за межі смуги, розламався на частини та загорівся.

Аварія Іл-76 із "вагнерівцями" на борту в Малі — що відомо

23 вересня стало відомо, що в аеропорту Гао в Малі сталася аварія транспортного літака Іл-76, який, як припускають, належав білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways.

За даними ЗМІ, внаслідок аварії транспортного літака Іл-76 із ліцензійним номером ТЗ-98Т у Малі загинули 140 осіб, переважно це були найманці ПВК "Вагнер". Крім того, в аварії загинули військовослужбовці ЗС Малі та сім членів екіпажу.