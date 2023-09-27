Термінатор кораблів: BAE Systems розробила безпілотник T-600 (фото)

Безпілотник здатний підіймати 200 кг корисного навантаження. Під час великих навчань НАТО в Португалії військовим продемонстрували його можливості.

Компанія BAE Systems в кооперації з Malloy Aeronautics створила ударний безпілотник з легкими торпедами на борту. Про це повідомляє пресслужба британської корпорації.

Під час масштабних навчань НАТО в Португалії були продемонстровані можливості БПЛА T-600, який має інтегрувати найновіші морські технології у війська НАТО. Безпілотник успішно скинув навчальну протичовнову торпеду Sting Ray у море.

Т-600 — це безпілотник, яким має вантажність у 200 кг й швидкість до 140 км/год. Радіус дії БПЛА складає до 80 км, в залежності від корисного навантаження. Розміром вибір приблизно з невеликий автомобіль.

Безпілотник має вантажність у 200 кг

"Демонстрація продемонструвала можливості нашого технологічного демонстратора Т-600, який несе інертну торпеду Sting Ray перед головними військово-морськими силами світу. Це фантастичне досягнення в нашій співпраці з Malloy і ознака наших спільних амбіцій щодо надання нових можливостей нашим клієнтам", — заявив керівник відділу стійких електричних виробів BAE Systems AIR Ніл Епплтон.

Зазначається, що розробку БПЛА почали у 2020 році й від моменту концепції до робочого демонстратора витратили рекордно низький час. Окрім Malloy Aeronautics та BAE у розробці беруть участь L3 Harris та General Dynamics UK.

Окрім торпед Sting Ray БПЛА можна буде використовувати для перекидання забезпечення військам, евакуації поранених та боротьби з підводними човнами. T-600 — це повністю електричний дрон.

Нагадаємо, 27 вересня ЗМІ написали, що Україна запропонувала Заходу розбомбити заводи БПЛА у РФ, Ірані та Сирії.

26 вересня стало відомо, що Іран встановив турбореактивний двигун у дрон-камікадзе Shahed.