Годують цукерками та салом: через Prozorro провели закупівлі для колонії, де тримають полонених з РФ

Колонія на Львівщині, в якій утримують російських полонених, має вірного постачальника продуктів, засобів гігієни та парфумерії. За час співпраці з виправною установою постачальник уклав контрактів на майже 1 млрд грн.

Державна установа "Табір для утримання військовополонених "Захід 1", в якій перебувають російські полонені, провела низку тендерів у електронній системі державних закупівель Prozorro. Колонія придбала сало, загущене молоко, цукерки, м'ясопродукти, супи-пюре і навіть засоби гігієни у одного продавця. Ціни на товари виявились на кілька відсотків вищі за ціни, вказані на торгівельних майданчиках в мережах. У деталях закупівель розбирався Фокус.

Усі розглянуті тендери відбулись в період з 22 по 26 вересня 2023 року. В усіх переможцем і постачальником для колонії став єдиний підприємець — ФОП Грицюта Владислав Анатолійович. Підприємець заснував ФОП у 1999 році, зареєстрований у Дрогобицькому районі.

За час моніторингу державних закупівель ФОП успішно взяв участь у 104 тендерах для колонії, постачав все що завгодно — від ковбаси до парфумів — на загальну суму 855 млн грн.

Тендер у системі Prozorro: деталі

Вивчення даних системи "Прозоро" дає можливість дізнатись, чим харчуються російські полонені, чим вони миються та парфумляться і скільки це коштуватиме українцям.

Сало: планують витратити 5132 грн по 270 грн/кг. У мережі можна знайти аналогічний товар за 230 грн.

Згущене молоко: планують витратити 4500 грн, за банку 440 гр — 60 грн. Ціна у мережі — 67 грн.

Миючі засоби, засоби гігієни: планують витратити 15310 грн на шість позицій. Найдорожчий товар — зубна паста за 116 грн. У мережі аналогічний коштує 98 грн.

Цукерки: планують витратити 12434 грн на 17 видів солодощів. Найдорожча позиція — цукерки "Соренто" за 205 грн/кг. У мережі аналогічний коштує 200 грн.

М'ясопродукти: планують витратити 13635 грн на вісім видів ковбаси. Найдорожча позиція — ковбаса "Дрогобицька" за 181 грн/од. (вага не вказана). У мережі аналогічний коштує 143 грн/од.

Крем-супи, пюре картопляне: планують витратити 3540 грн на крем-суп (120 шт. по 12 грн/шт, вага не вказана) та картопляне пюре (100 шт. по 21 грн/шт., вага не вказана). У мережі, наприклад, пюре можна знайти за 16 грн за упаковку вагою 40 гр.

Інформація з системи державних закупівель показує, що сало для російських полонених можна було б знайти і дешевше. Крім того, побіжний пошук у системі показує усі витрати колонії — від тендерів на електроенергію до тендерів на зошити. Також можна побачити, що полоненим купують каву та кавові напої за 45 тис. грн та олію за 75 тис. грн.

Нагадуємо, під час одного з тендерів, які проводило державне підприємство, підпорядковане Міністерству культури, запланували витратити близько 60 млн грн на випуск двох телесеріалів про сімейне життя. Крім того, в середині літа провели ще кілька аналогічних тендерів. Зокрема, кіновиробники запропонували зняти серіал "Незабудка" за майже 10 млн грн.